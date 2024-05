Saquearon los jueguitos mecánicos del parque Independencia: "Estamos desamparados"

“Estamos desamparados”, lamentó Carlos De Gregorio, propietario de los juegos mecánicos infantiles ubicados en el parque Independencia, más precisamente en la zona de Pellegrini y Pueyrredón. El predio, cuyo nombre comercial o de fantasía es "In The Park", recibió la visita de delincuentes por segunda vez en quince días y quedó prácticamente desmantelado , con el dato casi bizarro de que en esta última incursión llegó a desaparecer una "locomotora" completa que Carlos tenía preparada y lista para usar en caso de que la principal tuviera algún desperfecto.

En diálogo con La Capital , De Gregorio no ocultó su resignación ante los retirados hechos de robo o vandalismo que sufre su emprendimiento ubicado muy cerca del viejo Palomar y frente el club Newell’s Old Boys . El hombre lleva toda la vida en ese emprendimiento. Su abuelo abrió el camino en el entretenimiento para chicos en el parque Norte en 1935 y tres años después se estableció en lo que sería el límite norte del Independencia.

juegos parque independencia02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El dueño de las únicas atracciones mecánicas infantiles que quedaron en el parque Independencia tras la tragedia de 2012 recordó que el Concejo había aprobado un presupuesto que debería ser destinado para la seguridad del parque. “Hace un año se autorizó que se destinaran unos cien millones de pesos para la seguridad en todo el parque. Se había creado con consejo consultivo donde estábamos todos, los clubes, los museos. Y hace un año que todo está parado. Con eso teníamos la tranquilidad de que iban a poner policías en todo el parque”, sostuvo.

El parque de diversiones no solo sufre los embates de la delincuencia que busca cualquier material ferroso que poco después termina, por algunos pesos, en chatarrerías de la ciudad. Los días en que hay partidos en el Coloso Marcelo Bielsa la situación se suele poner brava para preservar las instalaciones. Por ejemplo, en la última visita de Boca Juniors varios hinchas rompieron los candados y pusieron en marcha los juegos, entre ellos “Gusano loco” al que subieron se subieron niños de corta edad llevados por sus padres como si fuera un paseo de fin de semana.

"El viernes habrá partido. Esa noche, aunque llueva o caiga piedras, tengo que quedarme a cuidar el parque porque si no me rompen todo. Los días de fútbol no abro al público, pero con todo lo que sucedió estoy obligado a ir para cuidar. Es imposible poner vigilancia privada las 24 horas. Es un costo enorme. A la noche estamos desamparados y en manos de Dios. Yo no veo presencia policial a la noche en el parque. No soy el único que tiene problema. Los museos Histórico y Castagnino, el Jardín de los Niños. El Jardín tiene barandas de dos metros de alto, alarma, vigilancia satelital e igual le roban cables”, contó.

juegos parque independencia.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Carlos hizo un racconto de su historia en el rubro del entretenimiento infantil al aire libre en el parque más emblemático de la ciudad. “Mi familia va para los cien años en el manejo de las actracciones mecánicas. Soy cuarta generación. Y cuesta mucho pelear para mantener esto. Además de la cuestión de la seguridad, está la crisis económica. La gente no tiene dinero, y ofrecemos un boleto muy accesible para que el público pueda venir. Pero cuando falta la plata, lo primero que hace la gente es achicarse en las salidas porque primero tiene que comer”.

Volviendo al problema de la inseguridad, el empresario no dudó en sostener que lo que se vive en estos tiempos “no tiene parangón". Analizó: "Robarse la máquina del tren, las bases del carrusel de hierro. Han tenido que venir con un camión y con gente muy fuerte, las ruedas pesan 70 kilos. Todo eso debe estar en cualquier chatarrería. Esta semana vendrá un técnico para acomodar el cablerío y veremos cómo seguimos. Lo más urgente es que pongan vigilancia de noche porque se roban los cables de todas las luminarias. Todos los días se detectan daños en todo el parque”.