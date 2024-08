Santi Maratea ya recaudó más de 175 millones de pesos para el Hospital Vilela

“No está mal, pero hay que conseguir 700 millones. Me preguntó si en las próximas 48 horas podemos llegar a los 200 millones ”, retrucó Maratea en su último video publicado en Instagram.

Los médicos se defienden: "Si el financiamiento es adecuado se termina el cobro de plus"

En este sentido, el área de Arquitectura Hospitalaria de la Municipalidad de Rosario trabajó para generar el proyecto armónico y con características lúdicas para los pacientes.

Cuál es el proyecto para el Vilela

"El concepto apunta a que los chicos estén jugando, interactuando con pantallas, que sea colorido y cálido", apuntó el director del Vilela, Eduardo Casim en diálogo con La Capital.

La obra que se espera realizar con el dinero recolectado por Maratea comprende la sala del primer piso del hospital, en su ala de calle Dorrego. Serán unos 500 metros cuadrados a remodelar y aumentará la capacidad de atención: se duplicarán las salas de atención, de tres a seis, y se inaugurará una de procedimientos, así los pacientes oncológicos no deberán pasar necesariamente por el quirófano general.

“Esto lo vamos a poder hacer en nuestra nueva sala, porque va a tener la máquina de anestesia y también, de paso, le quita ocupación al quirófano. Normalmente, los tres que tenemos están ocupados”, expresó Casim.

La construcción de esta sala, al tratarse de un espacio municipal, debe pasar por sus debidos procesos licitatorios, tiempos de adjudicación y de obras, por lo que se prevé su inauguración para fines de 2025. Siempre teniendo en cuenta la celeridad de la campaña de Maratea.

La visita de Santiago Maratea al Vilela

"Fue lindo conocer el Vilela. Es fuerte", aseguró el influencer en diálogo con La Capital, entre un compromiso y otro de un sábado cargado. Su llegada a la ciudad, resaltó, fue para "conectar un poco más en profundidad con la colecta" que este martes ya llevaba recaudados más de 175 millones de pesos.

Durante la recorrida por el hospital, Maratea sintió una "conexión especial" con los enfermeros: "Es gente que se dedica a asistir a los nenes y que conoce las realidades de chicos que reciben quimioterapia en salas poco infantiles, bastante duras para ellos. Hay algo que no se explica: miradas, abrazos, sonrisas que me hicieron sentir que, realmente, están agradecidos con lo que estamos haciendo. Sé que todos lo valoran, pero como los padres de los nenes y los enfermeros, no se dimensiona".

Consultado sobre por qué eligió Rosario y, particularmente, el Vilela, el influencer aseguró que una idea del efector rosarino dio justo en un sueño que él tiene hace tiempo: replicar el modelo del hospital Sant Joan De Déu, al que conoció por colectas que ya realizó para chicos que tuvieron que hacerse tratamientos en esa institución de la ciudad de Barcelona.

"El Vilela se inspira en este hospital, al que fui varias veces porque junté plata para nenes de Argentina que se fueron a tratar allá. Siempre soñé hacer ese hospital en el país porque hay dos en el mundo nada más: ese y uno en Nueva York", explicó Maratea.

Cómo donar al hospital Vilela de Rosario

Actualmente, hay un link para donaciones abiertas en el que cada aportante fija el monto que desee. Además, la colecta recibe transferencias a través del alias FUNDACIONVILELA.

El hospital rosarino y Maratea difunden diariamente a través de sus redes sociales cuatro links de Mercado Pago para donar, según el monto que se pueda entregar: desde los 700 hasta los 5.600 pesos.