La Feria del Libro de Rosario abrió sus puertas y desde ayer comenzó a envolver la ciudad con su particular influjo. A pesar de las inclemencias climáticas, el público local entregó en su puntapié inicial otro contundente guiño de aceptación para este importante evento que expresa muchas de las mejores virtudes de los rosarinos, y que ya se instaló nuevamente en la agenda cultural de toda la región. En esta edición, otra vez se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa y las actividades se extenderán hasta el 10 de junio, con entrada libre y gratuita.

La feria continúa sumando propuestas y renovados atractivos. Su recorrido ofrece más de 40 stands de exposición que ocupan desde el subsuelo hasta el tercer piso, y uno de los espacios que más se destaca es el dedicado exclusivamente a las lecturas en las infancias. En cada jornada habrá invitados especiales, locales y extranjeros, que engalanarán cada iniciativa, y le otorgarán espesor cultural a la oferta.

Otra de las grandes atracciones son las presentaciones, la firma de libros de los propios autores, y además se dictan talleres, charlas, y proyecciones artísticas.

Vale destacar que en esta edición se realizará un merecido homenaje a la obra y la trayectoria de Elvio Gandolfo. Esa distinción (que en el año anterior recayó sobre Angélica Gorodischer) se producirá hoy, a las 18, junto al acto inaugural, y representará uno de los puntos emotivos más altos de la feria.

En tanto, ayer, pasadas las 18.30, se realizó un breve acto inaugural protocolar con una recorrida oficial por la feria. Estuvieron presentes la intendenta Mónica Fein, el gobernador Miguel Lifschitz, y María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro, una de las organizadoras del evento junto a la Municipalidad y gobierno provincial.

Todos, al momento de hablar ante los micrófonos hicieron especial hincapié en el valor cultural de la ciudad y sus exponentes. Además destacaron que es la única en su tipo en el interior del país.

Con esta nueva plataforma de inicio, la Feria del Libro reafirma su regreso tras una década sin actividad. El año pasado volvió para quedarse con una edición que reunió a más de 180 mil rosarinos, y en esta temporada estiman una marca todavía superior.

"Hace un año abrazamos el regreso de esta feria, y no la pensamos soltar", remarcó con énfasis la intendenta Fein.

Programa para hoy

La actividad para hoy es la siguiente: A las 14, en la Sala B, "El gran libro de los tees". A las 15.30, en la Sala A, "De cacodelphia al laberinto", diálogo sobre Marechal y Borges.

A las 17; en la Sala B, presentación de Génesis, cuaderno editado por Aguará Colectivo Editorial. En la Sala C, "Espacio para las infancias", lecturas al paso. En la Sala A, "Todo lo que la poesía puede ser", anticipo del Festival Internacional de Poesía de Rosario 2019. A las 18, en la Sala C, "Acto inaugural y homenaje a Elvio Gandolfo". A las 19, en la Sala C, "Espacio para las infancias". Y a las 20, en la Sala B, presentación de Revista REA y homenaje 20 años suplemento La Cazadora (Diario El Ciudadano).