La Municipalidad de Rosario ya cuenta con todos los protocolos deportivos en el marco de la pandemia para cuando las autoridades provinciales dispongan la reanudación gradual de las actividades, entre las que se encuentra el running y las primeras 15 disciplinas de carácter individual próximas a habilitarse.

Así lo informó el secretario de Deporte y Turismo municipal, Adrián Ghiglione, al asegurar que "ya está todo dispuesto para la inminente vuelta del running y de los primeros 15 deportes individuales con características de entrenamiento, con horarios preestablecidos y el debido distanciamiento. Pero también tenemos listos todos los protocolos, de las 67 disciplinas deportivas para cuando en forma gradual las vayan habilitando desde el gobierno nacional y provincial".

En concordancia con esto, el funcionario explicó que una vez que se conozca la habilitación para salir a correr o andar en bicicleta, la ciudad implementará sin dilaciones la actividad ya que transcurrirá con horarios diurnos, respetando las normas sanitarias y de distanciamiento social, y que no incluirá los fines de semana para no superponerse con las caminatas recreativas y los paseos familiares.

"Conozco la ansiedad porque soy deportista, sé de las necesidades de correr, andar en bici o practicar un deporte. Por ello justamente desde la secretaría fuimos desarrollado todos los protocolos para evitar dilatar los plazos de puesta en práctica, así que una vez que vayan autorizando por etapas los diferentes deportes, los protocolos de las 67 disciplinas ya están diseñados y a disposición, e incluso son conocidas por los sectores porque la tarea se hizo en coordinación con las 97 asociaciones y federaciones deportivas", especificó Ghiglione.

Leer más: Habilitan 15 actividades deportivas que no generan contacto físico

En el marco de la actual fase del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, además del running se aguarda la habilitación de la práctica de los 15 deportes individuales que anticipó ayer La Capital, al aire libre, sin contacto y con elementos propios.

El funcionario anunció que a partir de la semana próxima comenzarán a desarrollar un plan de capacitaciones con respecto a la aplicación de los protocolos, en primer lugar a los clubes que se habilitarán en los que se practiquen los primeros deportes que serán autorizados.

Dichas capacitaciones incluyen cálculos y cuadros de mitigación de riesgo, esquema de turnos y cupos, poblaciones y fecha de incorporación, tipos de trabajo en campo, sistema de alarmas y un detalle personalizado de cada uno de los espacios deportivos, entre otros aspectos. Además, establece un plan de contingencia y todas las recomendaciones y cuidados sanitarios a tener en cuenta.

Leer más: Autorizan a funcionar a siete rubros más en una cuarentena más flexible

Entre las recomendaciones se enumeran la de evitar tocar objetos u otras superficies de la vía pública, no incurrir en aglomeraciones o grupos de reunión (ni grupos de corredores, ciclistas, familias, etc.), llevar la propia hidratación y no usar bebederos en la vía pública.

Tenis, golf, tenis criollo, ciclismo, canotaje, remo, vela, kitesurf, SUP, esquí náutico, wakeboard, tiro con arco, tiro, equitación y volteo (deporte ecuestre) son algunos de los deportes que serán habilitados sólo para mayores de 16 años, a excepción de los grupos de riesgo.