Habilitan 15 actividades deportivas que no generan contacto físico

Apoyado en el decreto Nº 966 que el gobierno nacional publicó a través del Boletín Oficial para el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, habilitó desde ayer nuevas actividades para estos aglomerados urbanos. Esas autorizaciones incluyen inicialmente 15 disciplinas deportivas, que estaban esperando con muchas expectativas esta decisión oficial dentro de una etapa de aislamiento que, de a poco, va superando algunas restricciones.

Dentro de un paquete de medidas para este territorio de la provincia, Perotti destacó que las habilitaciones a las actividades deportivas que no generan contacto físico están relacionadas a las características particulares del territorio y las infraestructuras sanitarias.

En la tarde de ayer, el gobernador estuvo reunido con autoridades de los municipios y comunas para consensuar los criterios que se tomarán sobre cómo poner en marcha las primeras actividades deportivas que no generen contacto físico.

Perotti precisó que entre esas primeras disciplinas están "el tenis, el golf, el remo, y otras actividades en las que no se utilice la infraestructura de un club, ya que no se pueden usar los vestuarios".

Y expuso un ejemplo: "Hay que llegar con la vestimenta, jugar, cargarse todo y volverse a casa. La ducha es en el hogar". Asimismo, puntualizó que "hay que entender un escenario general en el que otras actividades pueden tener características similares".

El mandatario provincial explicó que en relación a la habilitación de las instalaciones de práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participantes, "hay una primera instancia de análisis muy puntual, que es la de los gimnasios, con posibilidad de realizar las actividades en espacios semicubiertos o espacios muy grandes".

En esa misma dirección, confió que "esa es la primera mirada que estamos dando para ese sector, que en general engloba la palabra gimnasios, y por ahí genera expectativas en todos. Vamos a ir muy gradualmente, en base al protocolo específico de cada actividad".

Las primeras

Tras la reunión de Perotti con referentes de las municipalidades y comunas santafesinas, se esclareció un poco más el panorama de acción para las primeras actividades deportivas que se incluyen dentro de estas habilitaciones.

Se confirmó que en el listado inicial de las 15 disciplinas que tendrán el guiño de largada están: tenis, tenis con paleta, singles de remo, singles de canotaje, golf, vela, kite surf, stand up surf, esquí náutico, wakeboard, tiro con arco, tiro, ciclismo, windsurf, y volteo (equitación).

Aunque hay otras actividades que también están siendo analizadas y evaluadas.

Vale recordar que el viernes pasado, el gobernador Perotti elevó un pedido a Nación para poder comenzar con algunas actividades deportivas individuales sin contacto físico, en la provincia de Santa Fe. También se planteó la inquietud sobre los gimnasios. Y ayer llegó la respuesta formal de Nación sobre estas habilitaciones.

Mientras, la Municipalidad de Rosario ya venía trabajando con todas las asociaciones que regulan estas disciplinas, con los clubes y gimnasios, para desarrollar protocolos de higiene y seguridad antes del comienzo de estas actividades.

Según trascendió, hay 15 actividades deportivas que están en condiciones de arrancar, mientras se siguen analizando pedidos de otras disciplinas.

Si bien Nación contestó, todavía las autoridades provinciales no conformaron el decreto reglamentando esas actividades en la provincia. Según comentan, faltan cuestiones formales y precisiones para poder comenzar estas actividades. Desde Rosario, aseguran que están listos para la implementación, pero no pueden avanzar con reglamentación local hasta que no salga formalmente la estructura normativa marco desde la provincia.

Referentes rosarinos del deporte indicaron que en la jornada de hoy podría haber novedades formales desde la provincia. Confiaron que hubo reuniones con asociaciones, clubes y gimnasios, para que a medida que la provincia libere actividades se puedan desarrollar en Rosario.

"Están todos los protocolos para salir. Estamos esperando la decisión de la provincia", señalaron fuentes cercanas a la Intendencia.

Dentro de la Municipalidad ven más factible que estas actividades comiencen el lunes. Remarcaron que prefieren guardar el acento familiar de sábados y domingos, y entonces el lunes podrían comenzar estas prácticas, porque entienden que en esas jornadas es mucha la gente que sale del hogar, y no quieren superponer actividades.