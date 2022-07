Rosario sufrió una lluvia de cenizas y el municipio anticipó que exigirá detenciones

Desde Protección Civil de la provincia indicaron a La Capital que los focos se originaron en la zona de islas frente a Granadero Baigorria y San Lorenzo, sobre los que trabajaron grupos de brigadistas y un avión hidrante. Hoy aguardaban por otro grupo de brigadistas y un helicóptero con balde que envía desde el gobierno nacional.

Por la mañana de este sábado, tras la imagen que dejó la noche del viernes con varios frentes de incendios en las islas, el intendente Pablo Javkin señaló la necesidad de que el país cuente con una ley de humedales, además de “detenciones, procesamientos y acciones en el territorio”. “No podemos seguir sin ley. El marco en el que la Justicia actúa es el que la ley le indique. No puede ser que Argentina no tenga una ley de humedales”, expresó tras encabezar el acto por el Día de la Independencia en el monumento a Manuel Belgrano.

A ello, añadió: “Se establecieron los faros de conservación, que nos dan más información que nosotros seguimos aportando a la Justicia. Pero si la Justicia no actúa rápido, es difícil”.

“Desidia e irresponsabilidad”

En diálogo con este diario, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, explicó que la causa que inició el municipio en febrero de 2020 “lleva más de 800 días iniciada la demanda, generamos cuatro ampliaciones de denuncias, tanto esas denuncias como sus ampliaciones aportamos pruebas a las que podemos acceder con el monitoreo del sistema de cámaras y por imágenes abiertas de la Nasa, a través de su sistema satelital. Hay alrededor de 50 imputados y, hasta hace 20 días, no había empezado la declaración indagatoria a todos. Un número importante no declaró todavía”.

Hace dos semanas, desde la Intendencia afirmaron que se habían presentado más información para avanzar en la causa. Al respecto, Zignago dijo: “Esos elementos son ampliaciones. Parte de las pruebas que pedimos que se generen de forma urgente son las informaciones que generan los faros de conservación. Desconocemos si el juez está al tanto de eso”.

“Si no se cumple con el acto inicial, que es el proceso de indagatoria, se está demostrando, cuanto menos, una desidia y una total irresponsabilidad. No solo por el ecocidio que sucede en las islas, sino también por el derecho a la salud que se ve afectado”, manifestó el funcionario, para agregar que “el 95% de los incendios los provoca la mano del hombre. La Justicia no tiene un pronunciamiento claro al respecto”.

Pedido de detenciones

Por la tarde, Javkin reapareció para hablar del tema en video que difundió en sus redes sociales, contando que estaba en viaje a Buenos Aires por la autopista y que se veían “kilómetros y kilómetros de humo sobre el humedal, que se puede ver atravesando dos provincias”.

“Hay faros de conservación, creció el río, se creó un juzgado nuevo, pero la situación no mejora. Seguimos, vergonzosamente, sin ley de humedales”, remarcó.

Como anticipo, anunció: “He instruido a mis funcionarios para que, en el marco de la causa por la denuncia que el municipio viene realizando, no solo la ampliemos sino que vamos a exigir las detenciones a partir de las localizaciones que esos faros aportan”.

“No hay excusas, ahora, para no frenar este desastre que están haciendo sobre nuestro humedal”, concluyó.

Sin ley

Con este contexto, vuelve a tomar importancia la necesidad de contar con una ley que proteja los humedales, ya que el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce, además de que amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático.

El Congreso de la Nación tuvo tres oportunidades, desde 2013 a esta parte, para encarar la discusión para su eventual aprobación. Todas se cayeron por no ser enviadas a discusión en comisiones para obtener estado parlamentario.