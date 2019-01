La original guerra de globos de agua que se iba a realizar el sábado en el parque de las Colectividades deberá esperar. Por las inclemencias climáticas que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional y la gran cantidad de gente que manifestó su deseo de asistir, el organizador del encuentro está evaluando nuevos días y opciones para que todo salga de la mejor manera.





El evento fue creado en Facebook hace sólo dos semanas y ya cosechó una gran cantidad de interesados por asistir. Se iba a realizar el sábado, desde las 16, pero las inclemencias que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, sumado a la cantidad de gente que se mostró a favor de participar, llevó a su reprogramación.

Justamente, en la cita que se publicó en Facebook dice: "Teniendo en cuenta el pronóstico para el fin de semana, sumado a la cantidad de gente, llegamos a la conclusión de que lo mejor será determinar una nueva fecha y elegir un lugar más acorde. De esta manera nos aseguramos una mejor organización, priorizando la seguridad y el divertimento de todos los asistentes ¡Estén atentos!"

El encuentro se basa en dos horas a pura agua y diversión y promete romper con la monotonía veraniega que se vive en la ciudad. Además, es un entretenimiento apto para todas las edades.

En la descripción de la cita se pide: "Necesitarán traje de baño, calzado de agua, toalla y, sobre todo, gorra y protector solar". Además, previenen: "Es importante tener en cuenta algunas medidas de seguridad para no sufrir accidentes. Se aconseja no correr por superficies resbalosas para evitar caídas y, en el caso de jugar con niños, no lanzar los globos de agua con demasiada fuerza".

Al término del mensaje, se pondera una cuestión más que importante: "Una vez terminado el evento, entre todos limpiaremos el hermoso parque de la ciudad".

Y, con la grave situación que pasan distintas zonas del país por los temporales (entre las que se encuentra el norte de la provincia), piden: "Ya que somos tantos los que nos juntamos a divertirnos, aprovechamos y los invitamos a traer alimentos no perecederos que serán destinados a instituciones de nuestra ciudad".

Quien ideó la movida es Gabriel Moretti, de 30 años, que le contó a LaCapital que con esta alternativa busca romper un poco la monotonía que se vive cada verano en la ciudad. "Es para cambiar un poco", contó.

La posibilidad de organizar algo que pueda llegar a convertirse en una divertida costumbre cada verano surgió luego de que el joven viera un video en las redes sociales que muestra cómo distintas personas dejan baldes con bombuchas cerca de otras que hacen actividad física y que se encuentran, distendidas, en un parque.

Sin entender mucho, las personas los toman y esperan. Instantes después, otro grupo llega sorpresivamente al lugar y empieza una divertida guerra de globos de agua entre los protagonistas que realizaron el video y las personas que, inicialmente, tomaron el balde sin saber con precisión qué iba a suceder.

La idea principal de Moretti, con experiencia en organizar eventos, es que la gente pueda pasarla bien y contó que su principal objetivo es brindar una nueva opción en el verano para que la gente disfrute la propuesta: "No quiero lucrar ni nada. Quiero que la gente se divierta en el parque".

Si bien no sabe cuánta gente asistirá (el evento, al momento del cierre de esta edición, superaba los 2.100 asistentes confirmados, aunque el número en la realidad física varía con el que se exhibe en Facebook), la convocatoria augura buenos resultados.

