Refinería: una jueza puso fin a inusual demanda contra el cinerario de una parroquia

El inusual planteo judicial de un grupo de vecinos de Refinería contra la Municipalidad a la que le exigían prohibir la construcción de un cinerario en la parroquia San Juan Evangelista (Gorriti 690) al sostener que las cenizas de restos humanos afectaba la salud, fue rechazado de plano por una jueza civil y comercial de Rosario. Para la Justicia, el espacio es una obra privada, no afecta al medio ambiente, no corresponde aplicar ninguna ordenanza porque es una actividad que no esta regulada, y tampoco figura como rubro a inspeccionar.