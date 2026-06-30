Fútbol violento: otro partido de una liga regional fue suspendido por "falta de garantías" En Carlos Pellegrini, San Martín vencía 1 a 0 a Susanense cuando los visitantes protagonizaron incidentes y debió actuar la policía. 30 de junio 2026 · 12:19hs

Los jugadores se quedaron esperando la decisión del juez ante los disturbios que se produjeron alrededor de la cancha. (Foto: portalpellegrinense) El tribunal de la Liga le dio por ganado el partido a San Martín. El juez suspendió el cotejo cuando faltaban varios minutos para el final. (Foto: Radio San Jorge)

El fin de semana estuvo plagado de situaciones de violencia en distintas canchas del fútbol del interior. Además del episodio que derivó en la muerte de un policía, también hubo disturbios en Carlos Pellegrini, donde San Martín y Susanense definían el pase a los cuartos de final del torneo de la Liga Departamental San Martín. Pero ante los desmanes producidos por los de María Susana el árbitro del encuentro decidió suspender el juego y este lunes las autoridades de la Liga le dieron por ganado el duelo a los locales.

Los Marquellanos de Carlos Pellegrini estaban ganando por la mínima diferencia con un tanto de Joaquín Emmert y tenía un penal a su favor. Sólo faltaban cinco minutos para el tiempo reglamentario, pero el juez iba a adicionar quince por el parate que se produjo. Pero los hinchas visitantes mostraron su bronca y ante la falta de garantías policiales el árbitro decidió no continuar el encuentro.

Los Diablos Rojos de María Susana destrozaron parte del tejido que rodea a la cancha y ante las corridas con los agentes -a algunos les robaron las cachiporras, según trascendió- se generó un ambiente de máxima tensión que motivó a la suspensión del juego.

Informe con "falta de garantías" El informe policial indicó que hubo roturas ocurridas en la instalaciones del club San Martín, sumado a que volaron proyectiles del sector visitante hacia el campo de juego, mientras que en el informe arbitral se asegura que había falta de garantías debido a que cedieron dos tejidos. Ante todo esto el tribunal de penas resolvió darle el partido ganado a San Martín y aplicarle una multa a Susanense. >>Leer más: De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años De esta forma, San Martín clasificó a las semifinales del Apertura y ahora será local ante Trebolense. El otro partido se jugará en San Jorge y será entre Atlético y Juventud Unida.