Cerca de 50 mil padres y madres de la provincia ya adhirieron a la libreta escolar digital del Ministerio de Educación de Santa Fe. La idea es que los adultos ya no deban esperar el día de la entrega de boletines para saber cómo andan sus hijos en clases, sino que puedan seguir las calificaciones mediante una plataforma virtual. El plan comenzó a aplicarse en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, para luego extenderse a las primarias. Desde la provincia adelantaron que la idea es incorporar este año a todas las secundarias y que coexista la nueva digital con la tradicional en papel.

Para acceder a la libreta digital y conocer su uso, hay que ingresar al portal de Gestión Educativa (www.santafe.gob.ar/gestioneducativa), lanzado en 2016. Allí se ven cuatro aplicativos: el Campus Educativo, la Plataforma Educativa, Mi Legajo y Mi Escuela. Precisamente a través de esta última instancia, que comenzó a implementarse en 2017, es donde familias podrán seguir el trayecto educativo de los alumnos.

“Este es el mayor desafío, porque integramos a toda la comunidad en el marco de una plataforma virtual, ya que tienen un usuario de acceso los directivos, docentes, padres y madres de los alumnos”, explicó a La Capital el director provincial de Tecnologías Educativas, Fernando Fontanarrosa.

Cada docente carga en el sitio las notas de su materia y eso luego impacta en la libreta digital que puede ver el padre, madre, tutor o encargado del alumno. “Se cambia totalmente el modelo administrativo de gestión de la información dentro de cada institución. Antes, la información la manejaba el secretario, a quien le iban llegando las notas a través de formularios en papel. Y ahora cada docente carga la nota en la asignatura del curso, división y turno donde da clases”, agregó el funcionario. Una vez confeccionada esa libreta, los padres reciben un formulario donde firman su consentimiento como adherentes del sistema y se les asigna por correo electrónico un usuario y contraseña para ver solo la nota de sus hijos.

¿Adiós al papel?

El avance del boletín digital no significa, por el momento, la desaparición de la vieja libreta de papel. Según explicó el funcionario de Educación provincial, la idea es que coexistan ambas modalidades. “Tenemos escuelas que lo han considerado muy positivo y se engancharon enseguida, otras que aplican ambas y otras que van un poco más despacio. Y en algunos casos nos dijeron que la entrega de las libretas en papel funciona como una instancia para juntarse con los padres, como un incentivo para que vayan a la escuela”, describió. En este sentido, aclaró que desde el Ministerio no se proponen plazos, sino que la idea es acompañar el camino que emprenda cada escuela.

Dijo además que a la libreta digital, por el modelo de aplicación, el docente puede acceder sin necesidad de tener conectividad en la escuela. “De cualquier manera —afirmó— el 95 por ciento de las escuelas tiene un enlace a internet para uso administrativo y pueden acceder desde allí”. Y agregó: “No tenemos piso tecnológico con conectividad en el aula en todas las escuelas, estamos en un proceso de llegar. Lo que pasa es que ese modelo no es tan factible porque no tenemos proveedores que puedan garantizar ese enlace en todos lados, entonces vamos llegando a medida que tenemos. Sería lo mejor y estamos avanzando en programas de accesibilidad y equipamiento. Pero la libreta digital es una aplicación a la que el docente puede ingresar desde el mismo dispositivo y usuario con el que accede a Mi Legajo, con lo cual no es un factor limitante con el que necesitás sí o sí tener conectividad. Son planteos que tenemos, que nos están haciendo desde el inicio de la implementación, pero esas escuelas no han parado esos procesos por esas razones”.

Los números

Las libretas digitales comenzaron a aplicarse como una experiencia piloto entre 2016 y 2017 con diez secundarias, tanto públicas como privadas, algunas del centro y otras de la periferia, para estudiar los posibles problemas que podían surgir de diseño e implementación. “Uno de los problemas —contó Fontanarrosa— era la accesibilidad al equipamiento, porque después del discontinuado Conectar Igualdad (el programa de accesibilidad digital lanzado por el anterior gobierno nacional), hay docentes nuevos que no tienen su netbook, pero la mayoría tiene otros dispositivos, como celulares. Además, la provincia tiene mucha gimnasia en el uso de herramientas tecnológicas y los docentes están familiarizados con estas herramientas de la misma plataforma. Por eso no vemos ahí un problema, aunque lo ideal sería que en cada aula tengamos internet con un dispositivo a disposición del docente para que cargue la nota”.

El año pasado ya eran poco más de cien las escuelas incorporadas a este proceso y este año habían superado las 400 en toda la provincia. “Arrancamos por secundario, el año pasado con algunas escuelas y este año ya llevamos más de la mitad de las escuelas públicas y privadas del nivel secundario, con alrededor de 50 mil padres que están recibiendo ya la libreta en formato digital, 30 mil de ellos son de Rosario. Nos proyectamos a tener más de un millón de usuarios y llegar durante este año con la libreta digital a todas las secundarias”, explicó el director provincial de Tecnologías Educativas. Desde el Ministerio informaron que en toda la provincia hay 905 escuelas secundarias (públicas y privadas) a las que asisten 241 mil estudiantes.

Si bien las libretas digitales comenzaron a implementarse paulatinamente en el secundario, la idea es que para el primer semestre del año ya estén trabajando con ellas también las escuelas primarias. “En primaria arrancamos con escuelas piloto y estamos trabajando en otro boletín de calificaciones, con conceptos más cualitativos, situación socioeconómica y socioeducativa, donde se informan situaciones que tienen que ver con particularidades que pueda tener el alumno durante el trayecto escolar”, agregó Fontanarrosa.

Apuesta digital

El director de Tecnologías Educativas, Fernando Fontanarrosa, señaló que la incorporación de la libreta digital se enmarca en una apuesta provincial de más de una década. Recordó que en 2008 comenzó a desarrollarse un plan de incorporación de tecnologías en la gestión escolar, como el Sigae web (Sistema de Gestión Administrativa Escolar) y el Sarh Escuela (Sistema de Administración de Recursos Humanos). “Se puede implementar porque teníamos toda esta historia de carga de nominalidad de alumnos, lo que además permite imprimir los títulos de forma automatizada y con controles de la trayectoria escolar”, resumió.