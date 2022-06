Protesta en el Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Ávila por precarización laboral 

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, Sánchez agregó con relación a los Contratos Covid: “Se sabía que terminaban hoy pero no hay una garantía de continuidad para mañana. Desde la dirección no ha bajado ninguna comunicación. Los compañeros no firmaron ningún contrato y se les pide que mañana vengan a trabajar bajo palabra de que van a continuar. El problema es que no se sabe bajo qué régimen seguirán trabajando”.

Agudo Avila04.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

“El viernes, en una reunión con la dirección se nos dijo que era un contrato de monotributo con renovación anual. Cada vez que hay un cambio de contratos, los profesionales pasan aproximadamente cuatro meses sin cobrar un sueldo. Eso es así en la provincia. Entonces, no sabemos si van a continuar ni de qué manera lo harán, porque no hubo una comunicación oficial. Al día de hoy, los profesionales no vieron ninguna circular oficial, es todo de palabra”, sostuvo Sánchez.

La delegada de Siprus señaló que en los últimos meses “aumentó la cantidad de trabajadores del hospital, creció mucho la demanda en una situación de emergencia como lo fue la pandemia, que fue donde aparecieron estos contratos. Siempre se le dio prioridad a la atención, pero se ha precarizado un montó la situación laboral de los trabajadores”.

“Los compañeros que están en estas condiciones de contrato están cumpliendo tareas esenciales en el hospital. El resto, que también cumplimos tareas básicas, también estamos precarizados bajo otras formas de subcontratos. Es muy difícil venir a trabajar cuando hay que renovar contratos y no se cobra hace tres meses y no se sabe cuanto tiempo pasará”, añadió.