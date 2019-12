Perotti le pidió a Javkin "que ponga lo mejor" y "que esté a la altura"

El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, estuvo presente en las asunción de Pablo Javkin como intendente de Rosario, y le pidió "que ponga lo mejor" y "que esté a la altura" del cargo.

"Ser intendente de una ciudad es el orgullo más grande, que los vecinos de tu ciudad te hagan intendente es un honor enorme", señaló Perotti luego del acto que Javkin encabezó en el Propileo del Monumento Nacional a la Bandera, y le recomendó al flamante intendente: "Que esté al la altura de eso, que ponga lo mejor para darle a cada rosarino las respuestas".

Acompañado para quien será su vicegobernadora a partir de mañana, Alejandra Rodenas, el mandatario le dijo también al jefe municipal: "Va a encontrar en nosotros el cariño que tenemos por Rosario, vamos a estar mucho tiempo aquí, el potencial que tiene Rosario es el que queremos despertar, porque esta es la locomotora de la provincia".

Perotti sostuvo que quería estar presente en la jura de Javkin porque a ambos les "espera un trabajo conjunto en los próximos años", y deseó "que los rosarinos sientan que ese es nuestro deseo y nuestra voluntad".

"Va a ser una etapa muy dura en la provincia y en la ciudad", advirtió, pero resaltó: "La gente nos votó para cambiar y nos vamos a hacer cargo, por que las herencias que se reciben no se lloran, sino que se enfrentan y se derrotan. Pero cada santafesino y cada rosarino va a tener claro desde dónde partimos".

Y añadió: "La gente necesita que trabajemos juntos, no quiere que nos estemos peleando".

Si bien se había anunciado oficialmente que Perotti no hablaría ante los medios hasta el traspaso de mando —que se llevará adelante mañana—, el gobernador electo resaltó ante los micrófonos: "Santa Fe tiene indicadores sociales que nos duelen".

"No puede haber un solo chico con hambre, no puede haber un solo chico que no vaya a la escuela, no puede un solo joven que no tenga una expectativa para ser acompañada en alguna de las acciones que tendremos que generar para capacitarse, para tener empleo", sostuvo.