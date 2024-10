Paro nacional de transporte: qué definió UTA Rosario sobre las medidas de fuerza de esta semana

En un comunicado, desde UTA Rosario indicaron: "Según lo resuelto por el Consejo Directivo Nacional, la UTA no adhiere a la medida de fuerza anunciada para mañana 30 (de octubre) por otras organizaciones sindicales, siendo la actividad normal. Por otra parte, se aclara que en el área del Amba se desencadenó un conflicto donde se dispuso una medida de fuerza a realizarse el jueves 31, medida que no alcanza a nuestra región".

Sin recolección de residuos

En la provincia de Santa Fe, ya adelantaron su adhesión los recolectores de residuos, lo que implicará que en Rosario el servicio se verá pausado durante toda la jornada de este miércoles. De hecho, desde la Municipalidad solicitaron no sacar la basura hasta el jueves. Además, camioneros, portuarios, ferroviarios y taxistas también se suman a la jornada de protesta.

Vuelos en el Aeropuerto de Rosario

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" no tendrá movimiento ya que el sindicato de pilotos definió su adhesión a la huelga. esta saber si la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que nuclea a los trabajadores en pista de aterrizaje se sumará o no al cese de actividades.

Qué pasa con los taxis

En el caso de los taxistas de Rosario, desde el gremio aseguraron que el paro no implicará necesariamente que el servicio se resienta. En este sentido, aseguraron que quedará "a criterio de cada trabajador" si unirse o no a la medida de fuerza.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yianotti, declaró a LT8: “Como organización sindical vamos a adherir al paro. Eso no quita que el servicio se resienta o no. Tenemos casi el 50 por ciento de los dueños de taxis que están manejando sus propios autos porque se quedaron sin chofer. Además, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Entonces, dejamos a criterio de cada trabajador parar a no”.

El gremialista remarcó: “Nosotros no vamos a juzgar a los que quieran trabajar, ni vamos a interrumpir un viaje. Esa es una decisión personal de cada trabajador. Nosotros alentamos que se adhieran a la medida de fuerza, porque consideramos que hay mérito para hacerlo. Nuestro sindicato adhiere al paro por una decisión que tomó la Federación Nacional del Peones de Taxis”.