Paritarias: los municipales aún no fueron llamados a discutir y anuncian un paro

La escalada inflacionaria no da tregua y todas las semanas se registran nuevos aumentos. Mientras se tensa la paritaria de docentes y estatales con el gobierno provincial, los trabajadores municipales avisaron que la negociación con la Municipalidad de Rosario "está estancada" y anunciaron un paro para el próximo miércoles 7 de febrero .

El secretario general del gremio, Antonio Ratner, aseguró que desde el Palacio de los Leones les confirmaron que aún no tienen una propuesta concreta para hacerles. "Están alineados con la política general del gobierno provincial. Hasta que ellos no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros", explicó en diálogo con LT8.