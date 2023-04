La provincia no descarta una actualización automática del salario de los estatales

A este ritmo inflacionario, no es descabellado pensar que la inflación acumulada a mayo supere el 32 % y dé lugar a una actualización automática del salario. El último dato del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo reveló que Índice de Precios al Consumidor de marzo fue del 7,8 % y la inflación acumulada entre el 1º de enero y el 31 de marzo ya trepó al 21,3 %.

En declaraciones a La Ocho, Pusineri advirtió que esa misma cláusula (de actualización automática) será aplicada para la administración central, profesionales de la salud y agentes de las empresas del estado. Y enfatizó: "Si al mes de mayo la inflación supera el 32 %, la diferencia que tengan los salarios la vamos a ajustar automáticamente".

"Esperamos, al igual que la mayoría de la sociedad, que la inflación baje porque es una erosión muy fuerte sobre los ingresos de los santafesinos", definió Pusineri.

Ganancias

Respecto a la reciente sanción por parte del Senado Nacional de la ley de la exención de Ganancias al personal de salud por guardias y hora extras, el ministro advirtió que "existe es una imposibilidad de la provincia de liquidar de otra manera que no sea como lo hizo en meses anteriores".

En esa línea, explicó: "Conocemos el anuncio que se hizo por parte del gobierno nacional referido al sector privado y público que no sea docente, porque hubo un acuerdo particular en la paritaria nacional docente. Hoy estamos a la espera del dictamen o la comunicación de los organismos nacionales para determinar el alcance y las características de esta extensión o reducción del impuesto a las ganancias. Eso hoy no existe. Al no tener esa determinación por parte de las autoridades nacionales, no existe la posibilidad de implementarla"

Consultado sobre la cantidad de trabajadores del estado provincial que pagan ganancias, Pusineri dijo: "Se estima que en la provincia, ya que es un dato dinámico, que entre un 8 o 10 % del total de los trabajadores están alcanzado por ganancias. En el caso de los docentes, que ya se le están liquidando los haberes con reducción del impuesto a las ganancias, fueron alcanzados 7.200 docentes en toda la provincia. En todo el resto de los escalafones, que hoy están pagando ganancias, estimativamente hay unos 5.000 agentes más".

Pusineri explicó que desde lo económico, los cambios no afectan a la provincia. "Para la provincia, en lo económico es una cuestión neutra. Porque el mismo dinero que se destina a impuestos pasa a salarios, no tiene ningún impacto, ni la provincia debería aportar dinero; sino que tendrá un destino será diferente: lo que antes iba a impuestos, ahora irá a salario. Para hacerlo lo que se espera es la determinación que para el caso de los docentes ya fue hecha, pero está faltando la referida al resto de los agentes y al sector privado en general".