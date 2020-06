El entusiasmo por reencontrarse con familiares no debe hacer olvidar ciertas medidas de prevención del Covid-19, que siguen siendo muy importantes. La primera recomendación es que deben abstenerse de asistir a una reunión aquellas personas que por sus tareas habituales, o por alguna otra causa, provengan de zonas de circulación viral como Córdoba, Buenos Aires y Chaco. Ya dentro del hogar, los especialistas aconsejan mantener una distancia de dos metros entre individuos, no compartir utensilios, y lavarse las manos de manera frecuente, con agua y jabón. Todas estas son herramientas indispensables para cuidarse y cuidar a los otros.

Así lo explicó la médica infectóloga, Claudia Laboranti, quien destacó que "la pandemia no terminó, y por lo tanto no hay que relajarse con las medidas esenciales de prevención". Es más, dijo que "es el momento de reforzar las recomendaciones porque va a haber muchas más personas circulando, visitándose y haciendo actividades".

"Lo primero que hay que destacar es que si una persona tiene síntomas, por más leves que sean, o viene de una zona de circulación del nuevo coronavirus como Buenos Aires, Córdoba o Chaco, incluso cuando no tenga ningún síntoma, debe abstenerse de asistir a un encuentro familiar, aún cuando se trate de grupos reducidos. El criterio de autoexclusión es relevante", remarcó la ex jefa de Infectología del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

En ese sentido, la especialista puso como ejemplo los últimos contagios múltiples que se dieron en Rosario, Santa Fe y otras zonas del país, que justamente se produjeron a través de personas asintomáticas que venían de lugares con circulación comunitaria. "Cuando uno se siente bien no está pensando que puede transmitir el virus, pero lamentablemente esto puede suceder. Está claro que nadie quiere contagiar a nadie, y menos a su familia, por eso es un buen momento para recordar lo que hemos aprendido en estos meses".

Ojo con la saliva

En el momento del esperado reencuentro con la familia hay que disfrutar, pero no olvidarse por completo de la pandemia. Por eso, la infectóloga puntualizó que "en lo posible, hay que respetar la distancia de dos metros entre personas. No usar el mismo tenedor, vaso, bombilla, o cuchara. No tomar del pico. No picar de la misma fuente o plato, algo que solemos hacer, y lavarnos las manos con agua y jabón en forma frecuente, o usar alcohol en gel".

Para las superficies, recordó que es muy útil el alcohol al 70 por ciento (se puede comprar así o comprar el alcohol común y poner siete partes de alcohol y tres de agua en un rociador).

El virus se transmite por la saliva, por lo tanto, hay que alejarse de toda situación que implique la posibilidad de ese intercambio. "En general, tenemos una falsa sensación de seguridad. Inconscientemente, creemos que una persona a la que conocemos o es familiar no puede contagiarnos, pero sabemos que no es así. Además lo hemos visto con claridad en esta pandemia: los contagios se dan por cercanía, así que mantener la distancia es clave".

Por eso, las dimensiones del lugar donde uno se encuentre juegan también un rol clave a la hora de analizar la cantidad de gente que va a reunirse.

Sin dudas, no es lo mismo un lugar espacioso o una casa grande, que un departamento pequeño. Un máximo de 10 personas es lo establecido para estas reuniones y cada familia evaluará qué es lo más conveniente, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. "Yo diría que se reúna la menor cantidad de gente, que es lo que les digo a mis pacientes. Pero, obviamente, como no habrá controles en las casas, cada uno lo manejará a su criterio", subrayó la médica.

"Hay que tratar de no estar tan cerca unos de otros. Esto no significa que si uno se cruza uno o dos minutos con un tío, un primo, una abuela, si se roza llevando o trayendo algo es una situación riesgosa. Hablo de no estar charlando cara a cara, como si no pasara nada", expresó Laboranti, quien se mostró optimista respecto del comportamiento de los rosarinos. "Creo que nos puede ir bien, si mantenemos presente todo lo que se hizo correctamente en este tiempo. Nadie quiere retroceder".