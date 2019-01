Otra vez la imprudencia tuvo consecuencias fatales en avenida Circunvalación. En la noche del miércoles, una moto con tres ocupantes, todos sin casco, embistió desde atrás a un camión con acoplado. Ese choque se produjo a la altura de bulevar 27 de Febrero, alrededor de las 21.30, y provocó la inmediata muerte de un niño de 7 años y una muchacha de 19, que quedaron tendidos bajo las ruedas traseras del vehículo de gran porte.





Según las primeras versiones de testigos ocasionales, la mujer que conducía la moto de baja cilindrada, madre del pequeño fallecido, habría perdido el control del rodado por una distracción, y no pudo reaccionar para evitar esta colisión fatal.

El episodio, que generó un caos de tránsito en el kilómetro 11,5 de la mano que va al puente, puso nuevamente sobre la mesa de debate la gran cantidad de descuidos que afrontan muchos rosarinos al momento de conducir. Asumen riesgos enormes, incomprensibles, y ponen en juego sus propias vidas, las de sus seres queridos y las de terceros, atravesando las calles de la ciudad.

En este choque en Circunvalación, en zona sudoeste de Rosario, se quebraron muchas reglas, ya que en la moto iban tres ocupantes, y no está permitido. Tampoco tenían casco y eso suma un doloroso adicional que repercutió en la severidad del desenlace.

La moto que protagonizó la embestida era conducida por la mamá del niño que murió, y de acuerdo al relato de algunos testigos, el tremendo siniestro se registró alrededor de las 21.30. Las víctimas fatales fueron identificadas por los agentes policiales como Jean Lucas Cardozo, de 7 años, y Gisella Turigiano, de 19.

Fuentes relacionadas al proceso de investigación indicaron que el niño y la muchacha se trasladaban imprudentemente como acompañantes en una moto marca Appia, de 150 centímetros cúbicos, que era conducida por Sofía P., de 23 años, madre del pequeño fallecido.

Por causas que se siguen analizando, la moto chocó contra un camión Ford 1722, conducido por Javier B., de 42 años y oriundo de la localidad de Basavilbaso, en Circunvalación a la altura de 27 de Febrero.

Como angustiante consecuencia del tremendo impacto, el niño y la joven de 19 años fallecieron en el acto, mientras que Sofía P. sufrió lesiones leves.

En tanto, el camionero fue trasladado y quedó demorado en la seccional 32ª, imputado de doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Recomendaciones

Ante la repetición de este tipo de conductas, Sebastián Kellman, referente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, recordó algunas recomendaciones:

"Las motocicletas no deben transportar más de un pasajero, que debe estar ubicado detrás del conductor, ni carga superior a 100 kilos", destacó con claridad. "Y el conductor y el acompañante deben llevar cascos bien abrochados", precisó.

Además, apuntó que "los ciclomotores no pueden transportar pasajeros, ni carga superior a 40 kilos". Asimismo señaló que "la ley 24.449 no establece una edad mínima para ser acompañante en una motocicleta. No obstante, es importante comprender el riesgo de transportar menores en este tipo de vehículos".