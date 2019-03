Los no docentes de la UNR abrieron las paritarias

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) y su Asociación del Personal (Apur) firmaron la apertura de las paritarias particulares 2019. El acuerdo tiene un objetivo de máxima: lograr el pase a planta permanente de 106 trabajadores contratados. "La solicitud es factible de ser implementada en la medida de las posibilidades que se analizarán en un trabajo conjunto y siempre que se cuente con los recursos presupuestarios pertinentes", sostiene el convenio que rubricaron.

De la firma de la apertura de las paritarias particulares (la de salario se define a nivel nacional para los 56 mil no docentes, a través de Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) participó el rector de la UNR, Héctor Floriani, y el secretario general de Apur, Miguel Angel Roldán. Además, asistieron delegados de las distintas facultades que mostraron satisfacción por la diligencia, en el acto que se realizó ayer en el Rectorado.

"Apur plantea que intentemos en los próximos meses el ingreso a planta del personal no docente contratado en la categoría 086, respondí que nos interesa ir en esa dirección, obviamente subordinados a que confirmemos la disponibilidad de los recursos", explicó el rector Héctor Floriani. Y dio una señal: "Existe la mejor disposición para verificar esa factibilidad, y si es así, lo haremos".

Floriani dijo además que siempre hay necesidad de incorporar nuevo personal por el desgranamiento natural de las jubilaciones, aunque aclaró que el crecimiento real es mínimo y lo referenció a la responsabilidad con la que se gestiona. Además, valoró la misma actitud por parte del gremio. "Defiende los intereses de los trabajadores, pero entienden cuando decimos vamos despacio, en función de los recursos que tenemos y que no definimos nosotros, sino el Congreso de la Nación", explicó.

Para Roldán, el momento especial que se vive en el país en el ámbito laboral, es el marco más que justificado para el pedido. "Creemos que es una obligación de responsabilidad, dejar en planta permanente a la gente contratada, tenemos confianza en que se logrará porque por primera vez se nos dio la oportunidad de trabajar en conjunto", señaló.

El portavoz de Apur valoró en forma especial que el acta plasmara la expresión "trabajo conjunto es un avance". Y sumó: "Se van a poder ver las cosas de cerca, el rector tiene confianza que esto se va a concretar, nosotros también". También anticipó el mayor desafío cuando la actual gestión concluya: "Esta Universidad no tendrá ningún contratado, lo que sin duda hablará bien de una gestión tanto de las autoridades como del gremio que representa a los no docentes".

"Nosotros hemos visto un antes y un después acá, antes no podíamos congeniar, pero hubo un vuelco ciento por ciento y mi agradecimiento es un voto a favor de que se siga haciendo este tipo de gestión del rector Floriani y su gente", dijo Roldán.

El dirigente recordó además que con otras administraciones se firmaron acuerdos que después no querían cumplir. "En esta gestión hemos advertido corrección y respeto hacia nuestra paritaria y hacia todos los compañeros no docentes, como hacía tiempo no veíamos. Vamos a exigir que este modelo de gestión se siga practicando en la Universidad", expresó antes de pedir que sus palabras no se tomen como un aval al actual rector. "Lo que estamos haciendo es dando un voto al modelo de trabajo que Floriani está cumpliendo, que se siga aplicando en el futuro, con la educación hacia todos nuestros compañeros". dijo.

Según el rector Floriani, las instancias de cercanía y colaboración con el gremio de no docentes son recíprocas y consideró a las paritarias particulares como un instrumento fundamental para tratar en forma permanente los temas de incumbencia del sector. "Más allá de la historia de esta relación, siento que en este período que presido construimos una relación muy productiva, lo que no quiere decir que no haya habido momentos de desencuentros, pero en esa práctica de conocimiento recíproco hemos ido mejorando cada vez más", indicó el rector. De ese trabajo colectivo surgió la apertura de la paritaria 2019, en la que se pide el pase a planta de los agentes, tal como quedó planteado ayer con la firma del convenio.