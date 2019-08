Los municipales rechazan la eliminación de la "cláusula gatillo" acordada en paritarias

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, aseguró que, más allá de las "expresiones de deseo" de la administración entrante en la provincia, la actualización de los salarios de los empleados públicos santafesinos va a seguir hasta fin de año, tal como se acordó en la última paritaria y aseguró que no hay alternativas superadoras a la cláusula gatillo para acompañar un proceso inflacionario.

Ratner recordó que las primeras manifestaciones en relación a las dificultades que le trae aparejadas al gobierno provincial la cláusula gatillo las hizo el actual ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y que el delegado del gobernador electo Omar Perotti en la mesa de la transición, Rubén Michlig, se manifestó en el mismo sentido y dijo que "hay otras formas de actualizar los salarios".

"La cláusula gatillo está estipulada para todo el año podrán discutir cuando asuman, después del 10 de diciembre, o en la próxima paritaria una nueva forma de ajustar el salario que no sea por inflación o por cláusula gatillo", enfatizó Ratner hoy en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho, y añadió. "Dejarla de lado, mientras tanto, es una expresión de deseo, no veo que haya un mecanismo para un gobierno que asume el 10 de diciembre para eliminar la cláusula gatillo hoy".

"La cláusula no se va a modificar o sea que se va a seguir cumpliendo hasta fin de año, como se acordó en la paritaria".

Consultado sobre si existe la posibilidad de que se modifique la actualización automática del salario por inflación antes de que cambie el gobierno provincial, Ratner dijo que "hay una revisión pautada" pero que, según lo que han conversado con las autoridades provinciales, el sistema "no se va a modificar o sea que se va a seguir cumpliendo con la cláusula gatillo hasta fin de año".

"Después quedará librado para las nuevas autoridades, sobre todo las de Hacienda, lo que se hará el año próximo", aclaró el titular del gremio que nuclea a los municipales rosarinos, y añadió: "Cuando Michlig hace declaraciones, los que tenemos algunos años recordamos que fue funcionario de (Jorge) Obeid e integró la gestión de Walter Agosto en Hacienda de la provincia y nosotros, durante esos años, no tuvimos paritarias".

>> Leer más: Ponen en duda la continuidad de la cláusula gatillo para la administración pública

"Los tiempos han cambiado", enfatizó Ratner, y señaló: "Me gustaría que se de la discusión, que se convoque a los trabajadores para ver cuáles son las posibilidades. Nosotros vemos hoy que todas las últimas medidas que ha tomado el gobierno van a perjudicar las arcas del gobierno provincial y por ende también las municipales, porque tanto el IVA como Ganancias impactan en la coparticipación que reciben las provincias".

"Todo esto sumado a la merma en el consumo, de que los insumos están atados a otra moneda, el dólar, los empleados públicos de esta provincia vemos con preocupación cómo vamos a terminar el año", insistió Ratner, quien ratificó que "hay 30 municipios o comunas que tienen dificultades para el pago de aguinaldos y de sueldos, acá nomás, en Funes, se debe un 12 por ciento del salario de agosto, esto causa una gran preocupación".

>> Leer más: Ratner denunció que "hay 30 municipios y comunas que deben sueldos y aguinaldos"

Asimismo, indicó que "muchos intendentes o presidentes comunales que tenían su presupuesto ajustado con los sueldos, que se llevaban la mayor parte de sus fondos, hoy se ven en un cuello de botella porque no le pueden brindar los servicios a los vecinos y tampoco pueden pagar los sueldos, estamos esperando medidas del gobierno y la legislatura para paliar esta situación".

"Por ejemplo, habilitar que se use el 50 por ciento de obras menores a los municipios y comunas para que los puedan usar en gastos corriente, cosa de que puedan pagar de ahí lo que deben de sueldos y aguinaldos", detalló el sindicalista, y agregó: "También que sea incluído Rosario dentro de este fondo, porque la ciudad tiene las mismas necesidades que tienen otros municipios y comunas de la provincia".

>> Leer más: Por la crisis, Fein achica los gastos hasta el final de su administración

"No lo piden las autoridades, pero sí lo hacemos los trabajadores, porque sería un recurso que vendría a compensar lo que fue el Fondo Federal Solidario y lo que hoy no se tributa del Drei (Derecho de Registro de Inspección) por el cierre de más de 2.500 comercios en la ciudad de Rosario y tantos otros que tienen serias dificultades para seguir funcionado por el alto costo de los insumos y las tarifas", afirmó Ratner.

En ese sentido, explicó que "muchos son emprendimientos familiares que bajan la persiana y tratan de buscar en otros rubros alguna salida a la situación económica", y aclaró: "Muchos no dan de baja el comercio, así que la estadística de la Municipalidad no está completa, porque cierran directamente el comercio para dedicarse a otra actividad y no queda registrado. Así y todo se pierde una fuente de ingresos genuina para el municipio".