"Los médicos sentimos el deber ético de vacunarnos por el Covid"

“No lo veo como algo consumado. Creo que es el primer hito de esperanza para empezar a cambiar esta realidad que nos rodea. Y sabiendo que se viene un rebrote, hay que valorar el rol de la vacuna”, se encargó de subrayar Parodi, lejos de las polémicas y la utilización política de algunos sectores.

—¿Cómo fue que te eligieron para aplicarte la primera dosis?

—Todo fue muy rápido. Yo trabajo en internación en el Hospital Centenario, y en nuestro equipo tuvimos más de 10 contagiados en todos estos meses. En esta etapa murieron colegas, pacientes, amigos, y familiares. Y vemos a diario cuadros realmente muy complicados. Observamos que cuando le colocan respirador, muere más del 70 por ciento de los enfermos. Vemos muchos que quedaron con problemas respiratorios y secuelas importantes, y no pueden salir de la cama. Así que este inicio de la campaña de vacunación era algo muy esperado por nosotros. Y para ese acto de vacunación seleccionaron a cinco voluntarios que representaban distintos ámbitos de lucha en la salud contra el coronavirus. Cuando llegué ese día al hospital, vi que estaba primero en el listado y ahí se me mezclaron todos estos pensamientos.

—¿Cómo fue el momento de la vacunación?

—Se armó una sala especial de vacunación en el hospital. Primero nos vacunaron a los cinco elegidos y luego fue el acto oficial en el patio. Adentro estaban el gobernador Omar Perotti, la ministra de Salud, Sonia Martorano, el intendente de la ciudad Pablo Javkin, la directora del hospital Claudia Perouch y el vicedirector Fabio Ghezzi, junto a ellos solo gente de prensa de gobernación.

—¿En qué lugar del cuerpo es el pinchazo?

—La aplicación fue en los deltoides, en la parte alta del brazo, donde te vacunan siempre. Sentí solo un pinchazo. Recién después sentí un leve decaimiento, algo muy normal y habitual en estos casos. Algo muy leve y muy llevadero. Y ahora estamos intercambiando impresiones entre todos los que ya fuimos vacunados. Suelen aparecer cuadros tipo gripales, con fiebre, escalofríos, dolores musculares y decaimiento de variada intensidad, en algunos casos más notorio e intensos. Eso está contemplado en los estudios previos de la vacuna y en el folleto que la acompaña se advierte este efecto frecuente, especialmente entre las primeras 24 a 48 horas, por lo que se están vacunando en tanda y no a todo el equipo en el mismo momento, ya que un porcentaje requiere reposo o esperar que pasen estos síntomas pos vacunación.

—¿Qué representó para vos este gesto de vacunarte?

—Por un lado estaba todo lo que se habló de la pandemia y de la vacuna durante el 2020, y la sensación de venir fracasando por no encontrar tratamientos efectivos contra el virus. Todo lo que se fue haciendo, no dio resultados. Las medidas sociales de aislamiento fueron efectivas en su momento, pero tienen un punto límite y vimos que la sociedad en un momento se cansa. Y además son difíciles de sostener por mucho tiempo, y tienen enormes implicancias sociales y económicas. Por eso, tenemos esperanza en la vacuna, que es lo único que puede modificar esto.

—¿Este es el inicio de un largo camino?

—Sin dudas. Esto llevará mucho tiempo, y es una manera de comenzar a ponerle fin a este coronavirus. Por más que todavía queda seguir evaluando los efectos secundarios que van apareciendo entre los primeros vacunados, más allá de los estudios de investigación, hay que monitorear lo que ocurre en la vida real, sobre todo con nosotros en la primera línea de abordaje. Y ver su impacto, si puede frenar la pandemia. Yo siempre fui muy consciente de todo este escenario mundial, que se resumió en un momento de profunda emoción, por todo lo vivido este año, por todas las vidas perdidas, por toda la gente que vimos complicada y con secuelas, y que vemos todos los días en nuestros hospitales. Sabiendo que todavía hay cierta incertidumbre, porque es algo nuevo, porque no tenemos experiencia, me pareció que era una excelente oportunidad para enviar un mensaje.

—¿Justamente qué buscaste con ese mensaje?

—De alguna manera, en un tiempo próximo con esta u otra vacuna, vamos a recomendar a nuestros pacientes que se vacunen, y estimo que observar al personal sanitario poner el cuerpo es una muestra contundente de empatía y confianza, respetando por supuesto las decisiones individuales y la autonomía de cada uno. Después de vacunarme, me explotó el teléfono con mensajes de pacientes que me decían: “Si vos te vacunaste, me das confianza a mí”.

—¿Hay otro mensaje también para los médicos?

—Sé que algunos tienen cierta incertidumbre y los entiendo, porque uno también lo siente ante algo nuevo, aprobado en un escenario de emergencia y de pandemia. Yo lo siento como un deber, como una obligación, aún en un escenario de dudas. Uno, por su profesión, ve muchos pacientes en un día, y si uno está infectado, o está en un período que puede contagiar, está exponiendo a un montón de pacientes, que además generalmente son de riesgo, de mayor edad, o con enfermedades previas. Este debería ser un fuerte estímulo para vacunarnos, por una cuestión de cuidar a los pacientes y no exponerlos innecesariamente. Si hay que tomar riesgos, es parte de nuestro deber.

—¿Comprendés a los que dudan en vacunarse?

—Hay que entenderlos y respetarlos. Yo hoy le tengo más miedo al virus que a la vacuna. Por todo los que vivimos en estos meses, con muchas complicaciones muy graves asociadas a este virus. También es cierto que si se busca una vacuna que cumpla todos los estándares actuales de fase de investigación, control y seguridad, probablemente se requieran tres o cuatro años. Pero hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia que está arrastrando muchas vidas, economías enteras, y tener una vacuna en tres o cuatro años no sirve de nada.

— ¿Cuándo se empezarán a ver los efectos de la vacuna en la población?

—Es importante, por más que surgió una vacuna, entender que va a llevar varios meses que se comiencen a sentir los efectos generales en la población. Esto no va a ser inmediato, y el virus va a seguir circulando un buen tiempo. Es una etapa lenta de evaluación dinámica de los resultados que se van obteniendo. Lograr inmunidad de rebaño llevará mucho tiempo. Y en el mientras tanto, la vacuna debe ser un incentivo para seguir cuidándose mucho, no para relajarse. Esto es el principio de algo. No es el moño de nada.

“Me siento bien y ya volví al hospital a pasar sala”

La determinación de Parodi de ofrecerse entre los primeros a vacunar, lo ubicó en sitial de observaciones y controles permanentes. “Ahora estamos transitando una etapa de vigilancia y de control epidemiológico para ir viendo la tolerancia y los efectos. Hay una atención muy fuerte sobre estas situaciones sobre los vacunados. Me llaman más de cinco veces por día y vamos monitoreando todo también con el Ministerio de Salud de Santa Fe. Además se registra todo a través de un link en el que vamos completando un formulario web”, confió el médico.

—¿Cómo fueron los efectos en tu caso?

—La vengo llevando bastante bien, con síntomas leves. Pero tengo que recalcar que en las primeras 48 horas es bastante frecuente que se presenten cuadros de tipo gripal. Me siento bien y ya volví al hospital a pasar sala.

—¿Cuándo debés colocarte la segunda dosis?

—Es otro componente, y será después de los 21 días. No antes. Debe ser de la misma vacuna, no puede ser de otra marca. En mi caso, tiene que ser el segundo componente de la Sputnik V. Y se coloca con la misma metodología, en los mismos efectores. No hay problemas si pasa más tiempo, pero no puede ser menos de 21 días. Con la primera se logra protección, y con la segunda colocación se prolonga el tiempo de inmunidad. Y si no se hace el segundo refuerzo, se pierde con el tiempo. Es fundamental cumplirlo.