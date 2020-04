La cuarentena obligatoria está generando en el centro una situación de gran desesperación en los comerciantes. Con muchos negocios que vienen con caída en sus números desde hace años y un 2019 que fue "complicado", el cierre total les asestó una estocada mortal y muchos harán malabares esta semana para pagar alquileres y sueldos.

Por ejemplo, una tradicional casa de ropa masculina tomó la decisión de liquidar salarios reducidos a sus empleados. No es el único caso. "Estamos pagando como podemos. Algunos tienen resto, otros no y pagan por partes. Hay gente que tiene 100 mil pesos de alquiler y una masa salarial de 400 mil", ejemplificó en off un comerciante.

Por eso, comentaron referentes del microcentro, el municipio evalúa por estas horas qué hacer después del 13 de abril, cuando venza la cuarentena extendida por el presidente Alberto Fernández, para generar una mínima reactivación que haga que el núcleo comercial de la ciudad no sufra consecuencias económicas irreversibles. Los formatos serían dos: puertas abiertas con clientes reducidos, o cerradas con delivery.

Nelson Graells, referente de la Asociación de Amigos de la Peatonal Córdoba, recordó que "enero y febrero son meses de baja venta por vacaciones. Por eso esperamos marzo para comenzar la temporada. Con la declaración de pandemia a mediados de mes, la actividad bajó. Llegado el aislamiento, la peatonal cerró en un 98 por ciento", detalló.

El dueño de la cadena deportiva Sport 78 aclaró que incluso los pocos comercios que pueden abrir, tampoco trabajan. "Un comerciante que tiene huevos de pascua, está buscando a qué institución regalarlos, porque no tiene a quién venderlos", graficó.

Ahora hay incertidumbre porque esta semana se pagan sueldos, vencen los alquileres y algunos impuestos. "Algunos dicen que lo van a pagar en partes, otros están viendo si consiguen créditos y se está hablando con los propietarios de los locales para ver cómo reaccionan. Con el tema impuestos sería bueno que haya claridad respecto de qué podemos posponer", detalló.

En estudio

Según trascendió, en el escritorio del intendente Pablo Javkin hay dos proyectos que tienen por objetivo salir gradualmente de la cuarentena, si es que finalmente el 13 de este mes se dispone eso, e ir hacia una apertura paulatina de los comercios. En todos los casos, los trabajadores que concurran lo harían de forma voluntaria, y se procuraría que vivan cerca y lleguen caminando o en bicicleta, para no recargar los colectivos.

El primero de los proyectos contempla una atención con las puertas abiertas, no más de uno o dos clientes en los locales al mismo tiempo y un horario corrido reducido. El otro es con puertas cerradas, menos empleados (un 20 por ciento) y envío de la mercadería por delivery. Si esta es la propuesta que gana, muchos comerciantes que se inclinan por la otra opción ya advirtieron que "va a tener que haber un salvataje para muchos de los locales".

Defender

El presidente del centro comercial calle San Luis, Miguel Rucco, trazó un panorama similar a Graells. "Nuestras empresas están en riesgo. Hace falta que cuidemos los comercios y los puestos de trabajo", dijo.

Hoy, casi todos los negocios de ese paseo comercial a cielo abierto tienen las persianas bajas, ya que solo hay una farmacia abierta de un total de 500 locales. Con ingreso cero, tienen los gastos fijos de siempre, como sueldos, alquileres, impuestos y servicios.

Sin embargo, Rucco advirtió que la realidad excede a esa zona. "Nos está pasando a todos. Tenemos que defender a las pymes. En algún momento vamos a tener que abrir las puertas de nuevo, aunque no va a volver a ser lo mismo por un tiempo. Habrá que adaptarse", admitió.

En ese sentido, el referente le pidió al gobierno "que dé señales claras a las entidades financieras que han hecho mucho dinero, y hoy sentimos que nos están dando la espalda". Afirmó que son necesarios "créditos a tasa cero automáticos, para que cualquier comerciante pueda acceder para pagar sueldos, y postergar pagos de impuestos. Queremos sobrevivir, y no que en poco tiempo haya muchas empresas al borde de la quiebra", advirtió.

El panorama de los comerciantes no es el mejor. Muchas fuentes laborales y empresas familiares dependen de lo que el Estado decida. La semana que comienza será decisiva para el futuro del centro, que quizás nunca vuelva a ser el mismo tras la pandemia de coronavirus.