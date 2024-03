Los colegios privados de la provincia admiten una migración del 10% de la matrícula de alumnos

La grilla de cuotas se fija en el marco de lo que se plantea en la Disposición 018/03 rubricada en el año 2003 que autoriza a los colegios privados provinciales a actualizar el monto de su cuota a raíz del aumento salarial que perciba el sector docente en paritaria. Por el momento, desde Educación afirmaron que no hay intenciones de modificar la normativa en el corto plazo.

La escala de cuotas que está en vigencia desde marzo de 2024 en los 861 colegios privados de la provincia es: escuelas con 100% de aporte estatal un máximo de $24.830 (arancel voluntario), escuelas con aporte estatal del 80% el tope es de $67.042, las del 66% de aportes $89.390 de tope, 60% de aportes estatales con $96.839 de máximo y aquellos colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $111.737 de cuota.

Colegios privados y voucher educativo en Santa Fe

A su vez, desde la federación que nuclea a las escuelas privadas en Santa Fe se pronunciaron acerca del voucher al que podrán acceder familias con hijos en edad escolar cumpliendo ciertos requisitos. Sobre esto, Saba manifestó: "En cuanto a los colegios no nos mueve el amperímetro, este es un voucher a la clase media. El colegio puede llegar a participar, estamos esperando las instrucciones para que nos digan los requisitos a pedir como certificados de escolaridad para estar seguros de que el alumno está concurriendo a una escuela".

La medida ya fue publicado en el Boletín Oficial. La fecha de apertura del formulario será el próximo lunes 3 de abril y hasta el 30 de abril estará habilitado el plazo para completar dicha solicitud. En el mismo los padres deben cargar un CBU a su nombre para luego ver acreditados los fondos del voucher estatal, siempre y cuando se cumpla el requisito de no superar los siete salarios mínimos vitales y móviles en ingresos del grupo familiar.

Cabe destacar que dicho voucher está destinado a alumnos que concurran a escuelas privadas que estén subsidiadas hasta el 75%, comprendiendo las escuelas de "categoría A" con un subsidio estatal del 100% y de "categoría B" con un 80% de aporte estatal. Dentro del espectro de la provincia de Santa Fe solo están comprendidos el 70% de los colegios privados que cumplen con este requisito. El voucher abarca el 50% del valor de la cuota a la que asiste el alumno.

Colegios privados y pago de matrícula

A propósito del acompañamiento realizado por las instituciones hacia las familias en situación de dificultad de hacer frente a los crecientes costos de los aranceles escolares, agravado en varios casos por tener más de un hijo/a en situación escolar, Saba afirmó: "Una de las cosas que mas destacamos en estos momentos de crisis es que cuando hablamos con los padres y vemos las situaciones que están viviendo no estamos hablando con un padre que empezó en marzo de 2023 y ahora tiene problemas económicos. Hay familias con hermanos en el colegio, que tienen trayectoria, que han sido cumplidores desde todo punto de vista y hoy enfrentan un problema".

"Pareciera que cuando la situación es complicada cerramos las puertas y el que puede puede y el que no puede no puede, no es así. El colegio busca un acuerdo para tratar de sostenerlo dentro del sistema, tiene mucho que ver con la conducta de los padres hacia el colegio no solamente con la cuestión económica sino también en apoyo de las actividades o beneficios que hace el colegio. Esto teniendo en cuenta que todos estamos pasando por la misma situación y no se puede desarraigar al alumno de sus compañeros y de su ambiente escolar, la relación no es solamente si no se puede pagar la cuota no hay otra alternativa. Hay una migración que se da siempre pero en este caso la realidad es que se contempla y se miran otras cuestiones por fuera de lo económico. No se le dice 'no podés pagar no podés venir' sino todo lo contrario: 'vamos a ver cómo podemos seguir. Tenemos que buscar un equilibrio, hay que sostener una estructura en los colegios privados. El subsidio o aporte del Estado hacia los colegios es para pagar sueldos y no siempre la totalidad de los mismos", concluyó.