Rosario está desde anoche, a las 21, sin servicio del transporte urbano de pasajeros. La decisión fue tomada por los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, luego de que la promesa de pago del 50 por ciento del sueldo de mayo no se efectivizara. La medida abarca al servicio urbano e interurbano y permanece hasta que los trabajadores cobren el salario completo.

En conferencia de prensa, el secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello, indicó: "Ante el incumplimiento de la promesa de pago hecha durante la semana, de que se iba a hacer efectivo el pago del salario, la comisión directiva, avalada por todo el cuerpo de delegados, decidió realizar un corte de crédito laboral a partir de las 21 de hoy (por ayer) hasta cobrar el ciento por ciento del salario".

Copello detalló que los fondos prometidos por el gobierno nacional llegaron, pero "la provincia no pudo autorizar el pago para que los trabajadores y sus familias percibieran el salario".

El gobierno nacional se había comprometido a abonar el 50 por ciento del salario a los trabajadores del transporte urbano de Rosario. Hace días, con la confirmación desde Buenos Aires, las autoridades locales de la UTA de Rosario descartaron cualquier medida de fuerza.

"La Nación se comprometió a abonar el 50 por ciento que resta del sueldo de mayo de los choferes, con lo que estaríamos cobrando el ciento por ciento del salario, por lo que descartamos cualquier medida de fuerza", dijo el martes por la noche Copello, en conferencia de prensa.

La idea inicial era que el gobierno nacional transfiera los fondos a las empresas entre miércoles y jueves, y luego las firmas depositaran los haberes a los trabajadores.

"Pueden ser cuestiones técnicas, pero con buena voluntad se pueden solucionar. Desde la provincia nos dijeron que estaba complicada la autorización por un par de temas que necesitan de la firma de un decreto del gobernador para poder girar los fondos. Se ve que por la tarea que desarrolló hoy en el Monumento a la Bandera, no lo pudo hacer", señaló el titular de la UTA local.

Incluso, afirmó que desde la delegación nacional de la UTA, en la Ciudad de Buenos Aires, le aseguraron que el dinero se giró el jueves, y que cubriría el 50 por ciento restante para llegar al total del salario correspondiente a mayo y evitar una nueva paralización en el servicio de transporte.

Ante esto, Copello agregó: "Desde la provincia nos dijeron que hubo cuestiones administrativas y técnicas que hicieron que el dinero no pudiera ser transferido. Hay que ver si pueden transferir los fondos el lunes para que las empresas lo puedan depositar el mismo día".

Malestar

Al margen de las explicaciones oficiales, el titular del gremio de choferes no ocultó su malestar por la situación y afirmó que "las soluciones no llegan porque los que tienen que dar una respuesta, no la dan. Parece que los tiempos de la política y las necesidades de los usuarios y de los trabajadores son distintos".

El martes, el propio Copello resaltó el hecho de que "terminar de cobrar el día 20 es un avance, no es lo ideal, pero es importante", al tiempo que subrayó: "La gran diferencia es que en el anterior conflicto que duró 23 días, nunca tuvimos una propuesta. Este mes fue distinto y afortunadamente para la familia del transportista están cobrando 13 días antes de la fecha anterior". Con la situación actual, el panorama planteado hace apenas unos días no se podrá cumplir.

"Las empresas miran cómo no llegan los subsidios y dicen que no pueden pagar. Ahora que las cancelaciones (viajes) están aumentando, tampoco pueden hacer un esfuerzo", manifestó el titular del gremio, sin dejar de ocultar su molestia y la de los trabajadores por la situación de volver a dilatar la concreción del pago del salario de mayo.

Sobre si tenía en cuenta el eventual perjuicio que le provocaría a los usuarios del sistema, después de haber salido de un paro de 23 días en la ciudad y la región, el dirigente gremial enfatizó: "Sí, pero si hubiéramos querido hacer daño el paro lo habríamos hecho a las 14 y sin haber convocado a una conferencia de prensa para avisar. Sin embargo, lo hacemos a partir de las 21, teniendo en cuenta que, desde las 20, cierran los negocios".