Libreros manifiestan la "necesidad" de volver al libro, a pesar de los precios

En tiempos donde la virtualidad es en muchos casos una necesidad, escapar de ella se volvió una urgencia. Y en esta postura se encuentra la acción tradicional como la lectura. Aun con la posibilidad de leer a través de las pantallas, el olor a libro nuevo no pierde adeptos y en muchas oportunidades, los gana. “El libro es un enfermo que no muere nunca”, expresó Alejandro entre los miles de ejemplares que ofrece en su comercio céntrico al ser visitado por La Capital. Meses atrás, un best seller como “Orgullo y Prejuicio”, dejó en evidencia una tendencia que se terminó de consolidar con la masiva Feria del Libro de Rosario.