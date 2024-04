Leda busca que el municipio le ceda un nuevo lugar para sus encuentros: negativa a que vuelva a la ex Rural

Desde la organización "Soplo de Dios Viviente" admitieron haber tenido "conversaciones" con autoridades municipales, pero que el predio del parque no está disponible esta vez

Hasta el inicio del verano, Leda convocó multitudes en el predio de la ex Rural.

Tras haber suspendido sus tradicionales encuentros de los martes desde el pasado 5 de marzo pasado en Metropolitano, Leda Bergonzi, la mujer rosarina a la que atribuyen poderes de curación , y sus colaboradores buscan un nuevo espacio donde llevar adelante las multitudinarias reuniones. Un grupo de seguidores del espacio "Soplo de Dios Viviente" que preside la mujer ya se convocaron para reunirse a orar frente al predio de la ex Rural, en el parque Independencia, donde tras su mudanza de la Iglesia Catedral, Leda recibió a miles de personas hasta el inicio del verano.

Si bien hubo conversaciones informales y telefónicas con autoridades municipales para retornar a ese espacio, que en 2023 les había sido cedido sin costo alguno, esta vez no parecen tener la misma suerte. "Nos dijeron que allí se alojaría la Gendarmería" , dijo a La Capital una de las colaboradoras de la organización.

La última convocatoria de la mujer en el Salón Metropolitano se llevó adelante el 5 de marzo pasado y, según publicaron en la red social Instagram en las últimas horas, ese espacio quedó descartado para este 2024. "No contamos a disposición un lugar donde realizarlo con los recursos que disponemos", informaron.

En esa búsqueda el predio de la ex Rural, un espacio que puede albergar a la multitud que la mujer convoca y que ya había sido cedido por la Municipalidad sin costo alguno en 2023, apareció entre las primeras opciones. Eso movilizó conversaciones que tanto desde el espacio de Leda como desde el municipio señalaron como "informales" y "sólo conversaciones telefónicas", que hasta el momento no llegaron a buen puerto ya que los galpones del parque no estarían disponibles.