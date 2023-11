Las ratas invaden varias zonas de la avenida de Circunvalación

Las lluvias que cayeron sobre la ciudad la semana pasada impidieron observar el fenómeno. Pero esta semana, con la vuelta de las buenas temperaturas, volvió a verse. La Capital lo pudo corroborar este martes, al advertir a la altura de Ayacucho centenares de animales en la banquina, algunos pisados por los autos, pero la mayoría vivos y comiendo los granos esparcidos. Pero se sabe que no es el único sector. También el acceso sur suele verse invadido de roedores. Cuando La Capital detuvo el auto, muchos se refugiaron, pero esto no impidió que el fotógrafo pudiera retratar el momento. También se advirtió que hacen caminos, como arterias, por donde transitan todas. Un dato: en el lugar no había nadie que pudiera dar un testimonio del asunto.

Esos bichos

La rata es un mamífero roedor más grande que el ratón, de pelo rígido, cola larga, patas cortas, cabeza pequeña y orejas tiesas; es nocturno, muy fecundo, destructor y voraz, y vive tanto en bosques y desiertos como en construcciones humanas o barcos; hay muchas especies, que se diferencian sobre todo en color y tamaño.

Las ratas y los ratones pertenecen a la misma familia de roedores que se llama múridos. Estos animales se adaptan muy bien al medio urbano, donde encuentran los recursos necesarios que favorecen su proliferación, y pueden convertirse en una plaga. Existen distintas especies dentro de cada animal. En zonas urbanas se distinguen la la rata negra -Rattus Rattus-, la laucha urbana -Mus Domesticus- y la rata parda -Rattus norvegicus-. Y todas se diferencian del ratón común (Mus musculus). Las especies y subespecies se distinguen por el tamaño general y en especial el del hocico y la cola, por el color del pelo, la forma de las orejas y además (esto ya es cuestión de especialistas) por el tamaño y forma de sus excrementos.

ratas en la circunvalación.jpg Esta semana los roedores pasearon a sus anchas buscando comida.

Para evitarlos, es necesario reducir el alimento disponible y las áreas de refugio, y aplicar medidas de vigilancia y control. Todo esto es lo que no ocurre en la Circunvalación, donde el derrame de cereal les proporciona comida en abundancia, los pastizales que siguen creciendo en la zona sur les ofrece lugar donde pueden ampararse, y la presencia humana es muy escasa, ya que la urbanización está apartada.

Los camiones que circulan son los que van en general a las unidades VI y VII del Puerto de Rosario, a manos de la empresa Servicios Portuarios SA. Allí hay silos donde se acopia cereal y llega gran cantidad de camiones que van perdiendo granos en el camino, suficientes para que les sirva a los animalitos de alimento.

Vector de enfermedades

La relación del ser humano con las ratas siempre fue conflictiva, no solamente por lo desagradables que pueden resultar estos bichos sino, y sobre todo, por las enfermedades que transmiten.

Una de las más conocidas es la leptospirosis, una zoonosis de potencial epidémico causada por una bacteria llamada leptospira interrogans, que puede afectar a los seres humanos y a muchos otros animales. La mayoría de los casos en humanos se presenta de forma leve, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza mialgia, mal estar generalizado y conjuntivitis. Pero en casos más graves (cerca de 10% de los diagnósticos), la leptospirosis puede conllevar a cuadros clínicos más graves, como meningitis, enfermedad de Wells o hemorragia pulmonar.

En nuestro país, la fiebre hemorrágica argentina, conocida como el "mal de los rastrojos", es una enfermedad causada por el virus Junín y afecta a una extensa región de nuestro país que abarca la provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Los síntomas que presenta a se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos. La contraen principalmente personas que trabajan, viven o visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo los cuales eliminan continuamente el virus a través de su saliva y orina, contaminando el medio ambiente en el que viven. Existe una vacuna que figura en el calendario de vacunación.

Después está el temible hantavirus (VH) una enfermedad zoonótica emergente transmitida por roedores, incluidos ratones y ratas. Se caracteriza por presentar síntomas de fiebre, mialgia y afecciones gastrointestinales, seguidas de un inicio repentino de dificultad respiratoria e hipotensión. El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), en tanto, es una enfermedad pulmonar rara pero mortal. Se propaga principalmente por la inhalación del virus que se encuentra en el excremento y en los nidos de los roedores silvestres que están infectados.

No son las únicas. Estos animales pueden transmitir también toxoplasmosis, salmonelosis, fiebre por mordedura y parasitosis. Otros males, como la peste bubónica, el tifus o la turalemia, siguen figurando en los listados de enfermedades, pero ya no constituyen un riesgo sanitario alto para la población. No en Argentina.

No es en toda la ciudad

Lo que ocurre en Circunvalación parece ser bastante específico, y no formaría parte de lo que ocurre en toda la ciudad. Los especialistas, al menos, no perciben un incremento en los pedidos de desratización, que se mantienen bastante estables. Lo cual no quiere decir que los roedores no estén en las calles o algunas zonas menos pobladas.

Luis Horny tiene 40 años de experiencia en el trabajo y hace 30 regentea Plaga Express. En diálogo con La Capital, señala que "no hay elementos que nos hagan decir que ahora el problema sea mayor. Rosario no escapa a las generales de todas las grandes urbes, que están colonizadas por roedores. Nosotros recibimos consultas todo el tiempo".

La aparición de estos animales en las viviendas y comercios, que es donde se requieren estos servicios, se incrementa en la temporada otoño-invierno y se prolonga aproximadamente hasta mitad de la primavera. Esa es la etapa más virulenta. ¿Por qué? "Bueno, tiene que ver con el ciclo biológico de los animales y por una cuestión climática. Los roedores buscan durante los meses de frío lugares más cálidos para hacer madrigueras y refugios, y es entonces cuando se acercan a espacios interiores como viviendas, comercios o depósitos, donde consiguen alimento, agua y cobijo. Luego, en la primavera aparecen nuevas camadas de crías. Y finalmente, cuando viene el calor, como pasan buena parte de su vida en exteriores y los días son más largos ya no se los ve tanto en los lugares cubiertos", dice Horny.

En cuanto a las zona, también resulta variable. Sin individualizar barrios, por supuesto, "hay áreas donde el problema emerge con más virulencia, a grandes rasgos podemos hablar de barrios de la zona oeste, sur y suroeste, donde hay zanjas: ahí se asienta la rata de Noruega, que hace madriguera donde en sectores con desagües al aire libre y malezas", comenta. Las zonas más cercanas al centro se caracterizan por la presencia de ratones, y en los negocios suele aparecer la rata negra o rata de los tejados.

Por último, el experto cuenta que a lo largo de su carrera ha visto pasar distintos estadíos: "Barrios donde no había desagües pluviocloacales tenían una demanda que disminuyó cuando les hicieron las obras. Y todo tiene que ver también con el cuidado del ambiente y con la higiene. Estos animales se sienten cómodos en el desorden, y los basurales, las malezas y la suciedad fomentan sus permanencia en tal o cual sitio de la ciudad", remata.