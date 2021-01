La provincia restringirá desde hoy la circulación vehicular sin afectar la actividad

Debido al preocupante incremento de nuevos casos de coronavirus en todo el territorio argentino, el gobierno nacional decidió implementar la restricción de circulación nocturna en todo el país, entre las 23 y las 6. La medida fue consultada con los gobernadores de todas las provincias durante la semana, estará publicada hoy en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia de inmediato. Para hoy se espera un decreto de Omar Perotti que establecerá detalles para Santa Fe. No obstante, el mandatario provincial insistió en que no se restringirá la actividad. Sí se especula que habrá más inspecciones en la vía pública, aunque solo con el objetivo de desalentar la circulación vehicular particular.