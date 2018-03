La oferta salarial del gobierno empezó a dividir las opiniones de los docentes

Mientras en Rosario y en la capital provincial los maestros se inclinaron anoche por rechazar la propuesta de aumento salarial del 18 por ciento ofrecida por el gobierno, en 14 de los 19 departamentos se presentaron mociones por aceptarla.

Todas las opciones se analizarán hoy en las escuelas, y mañana en la asamblea provincial. La decisión de la mayoría será la que incline la balanza hacia un lado u otro.

"Si hay moción de aceptar, no está dicho el rechazo", se entusiasmaban anoche en la Casa Gris. Por su lado, quienes se inclinan por el rechazo de la propuesta, esta vez no contemplan paros inmediatos, sino otras acciones gremiales, como movilizaciones, para evitar "quebrar el vínculo con la sociedad".

Al momento de definir el plan de lucha, referentes de Amsafé apuntaron que la semana próxima no habrá clases jueves y viernes por Semana Santa y el primer lunes de abril por ser feriado nacional.

En paralelo, la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, advirtió que la oferta formulada el martes por la Casa Gris es "la última, es el límite absoluto" y aclaró que de ser rechazada, los maestros no cobrarán en abril el primer tramo de aumento correspondiente a marzo.

Las 19 departamentales de Amsafé deliberaron ayer para definir las mociones que los maestros votarán hoy en las escuelas. Mañana, a las 11, fue convocada la asamblea provincial donde se determinará si se acepta la oferta o se agudiza el conflicto con la provincia.

En Rosario se presentaron seis mociones y sólo una de ellas propone la aceptación de la oferta salarial. El resto, con diferentes matices, rechazan la propuesta e impulsan un paro. La asamblea de los maestros deliberó en la escuela Almafuerte y terminó poco antes de la medianoche.

Algunos sectores internos de Amsafé deslizaron que más allá del rechazo a la oferta, el plan de acción no debía incluir paros la semana próxima para "evitar que se quiebre el vínculo con la sociedad".

En ese sentido, apuntaron que jueves 29, viernes 30 y lunes 2 de abril no habrá clases por los feriados de Semana Santa y de Malvinas. "Sumar días sin clases puede resultar contraproducente", dijeron desde la conducción provincial del gremio.

Por eso, al menos una moción presentada por la docencia rosarina planteó rechazar la oferta pero no hacer huelgas la semana próxima.

Una mirada distinta y mucho más crítica esgrimió el titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, quien calificó como "una falacia" la cifra del 18 por ciento. "No puede haber dirigente político, gubernamental ni sindical que hable de 18 por ciento cuanto no hay suma que se acerque a esto, están faltando a la verdad", disparó. Terés señaló que "no se puede contar el uno y pico por ciento de la paritaria de 2017 como parte de la política salarial de 2018".

También es muy dura la posición de los maestros del departamento La Capital. Allí el malestar quedó plasmado en dos mociones que rechazan la oferta y contemplan paros de 48 horas y de hasta cuatro días.

La ministra Balagué instó a la docencia a aceptar la oferta para ponerle un punto final al conflicto y advirtió que no hay margen para mejorar la última propuesta. "Esperamos que todos los gremios docentes puedan aceptar esta oferta salarial, porque es la última oferta", afirmó Balagué, al referirse a la propuesta de incremento de sueldo que el martes recibieron no sólo los maestros sino todos los empleados estatales..

Balagué sostuvo que "si esa oferta no es aceptada, nadie cobrará los incrementos salariales. Hasta que la oferta no sea aceptada, no podemos depositar el incremento salarial del mes próximo".

Balagué afirmó que "no hay margen" para mejorar la oferta. "Es el límite absoluto. No hay ninguna posibilidad de aumentar. Se hizo un enorme esfuerzo. Está muy por encima de otras paritarias. Muchas incluso sacaron la cláusula gatillo y en Santa Fe la sostuvimos".

La ministra reiteró que si no hay aceptación a la oferta, no se depositará en abril el 9 por ciento de incremento de marzo. "Esto nos preocupa en el caso de los docentes, porque el resto de los empleados estatales va en camino a aceptar".

Anoche, la expectativa del gobierno santafesino estaba en que en las votaciones en las escuelas se impongan las mociones a favor de la aceptación de la propuesta de incremento salarial.