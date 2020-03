La irritación ocular, un síntoma frecuente

El médico especialista en alergia e inmunología, Gonzalo Chorzepa, y la médica neumonóloga y presidenta de la Asociación de Neumonología de Rosario, Beatriz Amigot, destacaron que otra de las reacciones que suele ser inmediata, y que sufre buena parte de quienes quedan expuestos al humo, es la irritación ocular. Es que los ojos están particularmente indefensos ante la humareda. Ante esta situación no hay que lavarse con agua de la canilla ni refregarse los ojos. "Si se está sufriendo una reacción ocular (ardor, enrojecimiento, sensación de tener arenilla) el recurrir a lavados con agua corriente no es lo deseable. Lo mejor es usar suero fisiológico estéril o lágrimas artificiales. Tampoco recomiendo usar té de manzanilla, algo que la gente utiliza para desinflamar. Al no ser estéril y estar ya los ojos irritados, puede producirse una conjuntivitis infecciosa", agregó Chorzepa.