La guerra de pintadas con los colores de Newell's y Central ya se expande por toda la ciudad

Previamente, la Comisión Popular Rosario por la Paz había solicitado una audiencia al intendente Pablo Javkin en marzo pasado. Recién en abril fue recibida por miembros de su gabinete donde quedó flotando el compromiso de tomar cartas en el asunto. Los vecinos llevaron un mapa fotográfico con los lugares más críticos que fueron intervenidos con pintadas.

En septiembre pasado, los vecinalistas y ciudadanos de ONGs volvieron a la carga. Los ediles de la comisión de Gobierno recibieron a integrantes de la Asociación Amigos del Parque Independencia y de la Comisión Popular Rosario por la Paz. Luego fue el turno con el Ministerio de Seguridad santafesino. El objetivo: sacar del letargo la ordenanza y poner en marcha la campaña pintura antivandálica. Los pedidos ante la Intendencia se reiteraron en octubre pasado. Y hasta se destacó la experiencia positiva de pintar banderas celestes y blancas para que se interpongan a la guerra futbolera.

La nota al intendente Javkin de octubre pasado incluye un listado actualizado de las zonas más afectadas. Pellegrini de Oroño a Francia; Ovidio Lagos, avenida Francia, Presidente Perón, viaducto Avellaneda, túnel Celedonio Escalada, bulevar Avellaneda, Necochea, 27 de Febrero, Junín, Corrientes al sur, Mendoza hacia el oeste, y gran parte de zona sur, incluidos los accesos a Circunvalación.

En la reunión de septiembre en el Concejo se volvió sobre la responsabilidad que tienen los conductores de los clubes de fútbol y una pregunta que siempre vuelve: ¿De dónde se financian los litros de pintura que portan los hinchas para pintar?

La realidad indica que las cuadrillas tercerizadas o municipales que intentan reacondicionar el mobiliario son agredidas por las mismas personas que pintaron los territorios. Los agentes son fotografiados y escrachados en las redes de hinchas e infunden el miedo. "No se pudo lograr que los empleados salgan a repintar con custodia policial. Este tema es una constante de la violencia urbana y ahora la expectativa es el recambio gubernamental", dijo un vocero de las instituciones que habían acudido al Palacio Vasallo.

"Las autoridades no logran un planeamiento de la ciudad con el mobiliario vandalizado. Producen algunas detenciones, pero luego se enciende la chispita y arde la mecha otra vez. Hay un rebrote, cientos de personas pintando en la vía pública pero nadie ve nada", señaló un integrante de las 40 instituciones que conforman Rosario Por la Paz para insistir en la urgente implementación de la pintura antivandálica.

"Ante la inacción total del municipio y de la policía, que hagan repintar los postes que vandalizaron al menos es una noticia a tener en cuenta", dijo esta fuente.

"Quizás sea el momento de trabajar en conjunto con los clubes de fútbol para que se concientice a los hinchas y se frene a los barras . Y también insistir con la acción reparatoria. No es fácil, no estamos preparados pero no es imposible. Duele mucho ver monumentos y plazas, paredes de vecinos que se levantan y ven sus casas estropeadas en la fachada. Que como se dijo alguna vez Rosario sea la ciudad del respeto, que alguna vez se entienda que el orgullo pasa por una ciudad limpia y ordenada y no por el territorio de los clubes. Pero hay una cultura de que no pasa nada, hay que trabajar por lograr conciencia social", ahondó una vecinalista de zona norte.

La implementación de la pintura antivandálica consiste en la aplicación de un material rugoso que repele la pegatina de afiches y rechaza la pintura por tramos y con un mapa previo; resultado de un minucioso relevamiento que ya efectuaron las instituciones interesadas.

¿Cómo funcionaría en la práctica? Se divide a Rosario por zonas. Una única cuadrilla barre todo el territorio y coloca el material rugoso. También se deberá instruir al personal para que se vuelva a la estructura original de columnas de alumbrado, refugios y carteles.

En primer lugar se avanzaría sobre avenidas, bulevares, plazas y parques, y luego en la trama urbana vinculada a los barrios.

Ya en 2012 se habían identificado 500 puntos críticos y desde entonces el Concejo tenía la intención de citar a los presidentes de los clubes para abordar en conjunto esta problemática.

¿Qué se hace desde el municipio?

Desde Higiene Urbana está hecho el diagnóstico. Para el clásico rosarino, inicios de torneos o aniversarios recrudece en enchastre. En general, las pintadas aparecen en zonas de inmediaciones a ambos estadios o bien en puntos de encuentro emblemáticos para las hinchadas.

"En el último tiempo notamos otra actitud de la policía frente a esta problemática. Es más, se realizaron varias detenciones, a raíz de denuncias del propio municipio y otras debido al patrullaje policía", observó Nicolás Mijich responsable de esta repartición.

Para la Intendencia es complejo precisar cuánto se gasta en eliminar pintadas y recuperar el mobiliario. En la actualidad existen cuadrillas que realizan mantenimiento permanente, como por ejemplo las de alumbrado público. Una parte de esas tareas están vinculadas a vandalismo y la otra a mantenimiento. A ello se suman otras cuadrillas de espacios públicos abocadas al mantenimiento de parques y plazas, y otras que pertenecen a señalización y que, una vez al mes, realizan operativos especiales.

La cantidad de pintura que se utiliza depende de la superficie a recuperar. En cuanto al personal, se desafectan recursos en función de la intervención a realizar.

Detenciones en la calle

Agentes a cargo de las inspecciones callejeras sufrieron el 17 de octubre pasado un apriete callejero por las pintadas en las inmediaciones del Coloso del Parque. Personal que presta servicios para la Municipalidad se encontraba realizando tareas de pintura y cuidado del espacio público y fue amenazado por dos individuos por “tapar los colores” del club. Ambos se reconocieron como fanáticos de Newell's. Dos sujetos golpearon a los agentes con una cadena y les robaron pintura destinada a embellecer el espacio público.

Mediante el rastreo de las cámaras se determinó que seis personas estaban pintando columnas en Pellegrini y Centenario en plena madrugada. Finalmente fueron detenidas por la policía y liberadas dos días después. El juez actuante estableció ciertas reglas de conductas: no cometer nuevos delitos; prohibición de salir de la provincia por 45 días; reparación del daño a su estado anterior antes de los 45 días y una caución real de 50 mil pesos. Ahora resta ponderar lo pintado.

Desde el municipio, se hizo llegar al Defensor Público un informe donde se detalla los bienes públicos que fueron afectados por estas personas, y los recursos materiales que se necesitan para remediar esta situación. Aun nos encontramos en espera de la respuesta del Defensor para que se lleven a cabo dichas tareas, comprendiendo que hay un plazo establecido por la Justicia.

También el 19 del mes pasado se detuvo a 4 personas por realizar pintadas de NOB en Montevideo y pasaje Newbery. Y el 26 de octubre se detuvo a 10 personas en la zona de Carriego y San Juan que se encontraban realizan pintadas con los colores de Rosario Central, quienes se identificaron como hinchas del club. Este 9 de noviembre también se demoraron a otras 6 personas realizando pintadas con los colores rojo y negro en San Luis al 3800.