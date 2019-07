La aplicación She Taxi para mujeres, en el foco de atención

Desde Catiltar afirmaron que la aplicación She Taxi es "bien intencionada", pero consideraron que hay "incompatibilidades" en los servicios que ofrece la plataforma.

"La aplicación Movi Taxi, que se creó después de un contrato con la Municipalidad frente a la llegada de Cabify y Uber, también tiene la posibilidad de pedir choferes mujeres. Con She Taxi el tema es que no puede compartir una plataforma, como hace hoy en día, para pedir mujeres taxistas y mujeres remiseras", consideró Marcelo Díaz.

A ello, sumó: "Hay una incompatibilidad en el trabajo, como lo hacía Cabify, que venía operando con taxis y remises y no podía. She Taxi trabaja con mujeres remiseras y taxistas legales, como corresponde, pero transgrede la normativa. La aplicación fue armada de manera bien intencionada, pero eso no quita que no esté en regla", concluyó.