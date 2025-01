Javkin y Pullaro supervisaron obras en redes de agua en los barrios Lourdes y Pichincha

Por su parte, el gobernador resaltó que una vez concluidos los trabajos “los corralitos que vemos permanentemente en calles y en veredas no deberían estar más o debería haber muchísimos pero muchísimos menos”, y explicó: “Los caños tienen 130 años, cuatro veces la vida útil de los mismos, y por eso se siguen rompiendo. En este caso se van a dejar de romper y va a haber una cañería nueva en toda la ciudad”.

Además, hizo hincapié en los beneficios de la novedosa técnica de cracking que se utiliza para el recambio de cañerías, señalando que "es una tecnología nueva que va por debajo de la tierra, con lo cual no rompe la vereda y no rompe la calle”. Y agregó: “Gran parte del arreglo permanente de calles que hay en la ciudad tiene que ver con las filtraciones de los caños. Por cada litro que consumimos potabilizamos 2.5 litros, eso va a dejar de suceder. Además se cambian todos los medidores, se ponen micromedidores para que cada uno tenga conciencia de lo que consume, no es justo que se mida en función de los metros cuadrados”.

El plan prevé el reemplazo de casi 9 kilómetros de antiguas cañerías por nuevas tuberías de PVC en esta primera etapa, además de la ejecución de 1.800 conexiones domiciliarias. Las obras se llevan a cabo mediante el innovador método de reinserción de cañerías, conocido como 'cracking', que permite la renovación de los conductos sin necesidad de grandes aperturas en la calzada, generando un mínimo impacto ambiental y reduciendo en un 85% la necesidad de excavaciones tradicionales.

Las obras permitirán lograr más eficiencia en la prestación integral del servicio -al disminuir las reparaciones de antiguas cañerías centenarias- y, en consecuencia, mejorar el nivel del servicio. Los trabajos comenzaron en el sector de calle Montevideo, entre Alvear y Santiago y continúan en Pueyrredón, primero entre San Juan y Santa Fe, y luego entre Urquiza y Catamarca, según el cronograma establecido. Desde el comienzo de las obras días atrás, se concretó el recambio de 200 metros de caños de agua potable.

De la recorrida participaron además la presidenta de ASSA, Anahí Rodríguez; el secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Eduardo Bressan; el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer; y el senador provincial Ciro Seisas, además de trabajadores y personal técnico de la obra.