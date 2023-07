Javkin: "Si no atacamos el comercio del bronce es más difícil detener al que roba un picaporte"

“Hay hechos de vandalismos que pueden ser pequeños, pero que tiene un circuito económico que lo alimenta . El medidor de gas del vecino, la puerta del Teatro El Círculo. Lo decimos siempre: esa situación es hija de la falta de presencia policial en calles. Puede haber un hecho esporádico, pero lo que no es esporádico es quien lo compra”, sostuvo Javkin.

“Hay que atacar el circuito. Si no empezamos desde arriba, es más bastante más difícil al tipo en bicicleta o en motito que a robar un picaporte y que hace un daño al patrimonio de la ciudad, que hace un gran esfuerzo para recuperar su patrimonio. Hay una cadena de comercialización. Hemos detectado el nivel intermedio, que son las chatarrerías, pero hay alguien arriba que compra ese material”, subrayó.

Las puertas ya no tienen las tradicionales bochas de bronce.

>> Leer más: El robo de bronce ya genera un boom de ventas de picaportes de plástico

Javkin consideró que “no es difícil hallar quién puede ser el comprador de esas piezas. Muchas veces se comercializan, porque las que tienen valor histórico no se funden, se venden por su valor histórico. En eso debe haber un rigor más fuerte no sólo con mayor presencia policial en la calle, sino en también apuntando a la cadena de comercialización”.