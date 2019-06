Javkin: "Seré el intendente que ordene Rosario"

En el marco de su cierre de campaña, con una maratón de 48 horas caminando por toda la ciudad, el candidato a intendente por el Frente Progresista Pablo Javkin aseguró que "la política nacional parece un programa de espectáculos, este con aquel, aquel con el otro. A mí lo único que me importa es Rosario, cada día más. Por eso cierro la campaña de cara a la gente, vecino por vecino, como lo hemos hecho durante toda este tiempo, llevándoles nuestras 115 propuestas para unir la ciudad", subrayó.

"Hay que gobernar, y gobernar bien. Esta es una elección entre el candidato del kirchnerismo y yo, y acá no tenemos que traer ni la corrupción ni el mal gobierno. No hay una sola ciudad del país en la que hayan gobernado bien, si quieren un ejemplo, miren la salud pública. No me parece lógico que nos vengan a decir a nosotros cómo hacer las cosas", aseguró Javkin.

"Vamos a seguir conversando con los vecinos, porque sé que somos muchos, pero todavía falta. Yo me levanto y pienso en Rosario, trabajo todo el día por Rosario, me voy a dormir pensando en Rosario. Hay que cuidar, cuidar y cuidar. Voy a cuidar lo que se hizo bien y voy a trabajar en lo que más falta: orden. Voy a ser el intendente que ordene Rosario", puntualizó.

"Quiero que Rosario sea sinónimo de respeto. Que los autos paren para que una madre cruce con un cochecito, que respetemos las sendas peatonales. Quiero que nos volvamos a enamorar de la palabra respeto, que cuidemos los horarios de descanso, que nadie obstruya una senda peatonal. Parece sencillo, pero hoy no pasa, lo vamos a lograr", agregó.

"Voy a llenar la ciudad de cámaras para vigilar, que no sea fácil violar la ley, que no haya puntos ciegos ni zonas liberadas. El Estado municipal puede controlar más y eso voy a hacer cuando sea intendente. Hay que ordenar el tránsito, iluminar lo que falta, podar el árbol del vecino. Cada vereda es importante. No creo que los que están preocupados por los cierres nacionales se vayan a ocupar de esas cosas. Yo sí, ese será mi trabajo", confió el candidato a intendente del Frente Progresista.