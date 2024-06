Javkin en la promesa a la bandera: "Belgrano pensó que debíamos tener algo que nos una para siempre"

El intendente remarcó además que “aún cuando desde Buenos Aires le decían que no lo haga, él (Belgrano) tomó la decisión y lo hizo. Y desde ahí, para siempre, esta ciudad le rinde homenaje al creador del manto de la unión Argentina, que lo hizo en Rosario, mirando a nuestro Paraná”.

“Que todos ustedes vengan hoy a prometer implica asumir un compromiso. A mis espaldas está probablemente una de las frases más lindas que refleja el legado de Belgrano: «Procurar hacerse digno de ser llamados hijos de la patria». Y eso es lo que hacen ustedes cuando dentro de un ratito prometan a la bandera. Seguramente, a partir de esa promesa, harán las cosas mucho mejor de las que pudimos hacer nosotros, porque ese compromiso con la bandera nace hoy y es para siempre”, sostuvo Javkin.

Los chicos y chicas presentes recibieron con emoción a Belgrano, quien descendió desde el propileo por las escalinatas, escoltado por los propios alumnos y alumnas. Con la enseña patria en su mano, el general les contó: "Niños y niñas, hace doscientos años entraba a la Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos, porque así se llamaba Rosario, con mi ejercito de patricios, paisanos, e indios para defender el río Paraná”.

“Nosotros luchábamos por la libertad de esta tierra y no podíamos permitir que entraran los barcos enemigos, entonces, hice construir dos baterías, que eran dos puestos militares, para cuidar nuestro río. Uno, estaba de este lado de la costa y se llamaba Libertad. La otra, estaba en la isla. y se llamaba Independencia. Como nuestros soldados no tenían una bandera propia, y llevaban la bandera española que era la de nuestros enemigos, el 27 de febrero de 1812 a las seis de la tarde decidí izar por primera vez la Bandera Nacional", continuó Belgrano, y recordó: "Le escribí a Buenos Aires, al Triunvirato. Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, mandéla a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional".

"Por lo que les hemos contado, nosotros estamos muy emocionados de que sean ustedes los niños y niñas quienes prometan por ella, la bandera de todos los argentinos. Recuerden que prometer es poder decir toda la verdad con el corazón", dijo, para luego preguntarles: “¿Prometen ser leales a nuestra bandera, a los ideales de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza; a ser ciudadanos y ciudadanas que acepten en sus diferencias a todos los que viven en nuestro suelo?”. Y retumbó una vez más en la ciudad el emotivo y caracterítico grito de junio de miles de chicos y chicas.

Promesa a la Bandera

El tradicional evento comenzó este martes en doble turno y continuará mañana miércoles, también con doble jornada de promesa. En total, alrededor de 25 mil chicos y chicas de cuarto grado de todo el país prometerán lealtad a la Bandera en el Monumento a lo largo de estos dos días.

Además, del jueves al sábado el Patio Cívico del Monumento Nacional a la Bandera será el escenario de Promesas de Lealtad a la Bandera abiertas a la participación de rosarinas, rosarinos y visitantes, en horas del mediodía.

Cabe recordar que la primera toma de promesa se realizó el 12 de junio de 1993 y tuvo como protagonistas a alumnos y alumnas del Colegio Santa Catalina (provincia de San Luis), en la Galería de Honor de las Banderas de América.

Durante dos décadas, los actos de Promesa fueron organizados para grupos reducidos, pero desde el año 2013, la Dirección General del Monumento emprendió una propuesta con el objetivo de multiplicar las voces para que miles de chicos puedan identificarse en un mismo color, en un mismo lugar, en una misma bandera, que los representa y los une a lo largo de todo el país.