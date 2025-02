Javkin: "El legado del tricentenario será devolvernos la grandeza y mirar al futuro"

El intendente Pablo Javkin presidió en la mañana de este jueves 27 de febrero el acto oficial por el 213° Aniversario de la creación de la bandera argentina. En el acto, realizado junto al Mástil Mayor del Monumento Nacional a la Bandera, el jefe municipal recordó que la ciudad no tiene un fundador ni una piedra fundamental, pero sí un hito inigualable: el 27 de febrero de 1812 , cuando el general Manuel Belgrano , acompañado por pobladores y soldados, izó por primera vez la insignia patria a la vera del Paraná. “ Sentimos ese día como nuestro primer hito fundacional ” , expresó el intendente.

Además, resaltó: "Este no es un izamiento más, este año vamos a festejar nada menos que el tricentenario de la ciudad ”, recordando los orígenes del primer caserío en 1725, casi 90 años antes de la gesta de Belgrano, y remarcó: “Personalmente, me alegra que una fecha tan importante llegue en estos días en los que podemos mirarnos a la cara y decirnos que, luego de una de las tempestades más fuertes que hayamos atravesado alguna vez y aunque todavía estemos con los remos tensos y el timón bien firme, ahora sí vemos el otro lado de la orilla”.

“Estamos empezando a salir de aquella oscuridad espantosa en la que nos sumieron los que soltaban presos o los dejaban ordenar muertes desde sus celdas con wifi, y entramos con mucha prudencia en aguas más calmas, más tranquilas, más cuidadas, por lo tanto, más rosarinas”, amplió Javkin, y aseguró: “Estamos mejor, permitámonos decirlo. Y fue porque cambiaron los vientos, porque nos unimos, como decíamos y dijimos tantas veces. La ciudad necesitaba decisión, trabajo en conjunto, necesitaba de lo que hoy tenemos: un gobernador, una policía, fuerzas nacionales, trabajo de agentes en el territorio, cuidar a la gente buena, combatiendo el delito y la violencia, y demostrar que cuando el Estado en todos sus niveles usa los poderes para eso, nunca pierde”.

En este contexto, el mandatario destacó que “pudimos volver a las obras que tanto necesitaba esta ciudad, obras que hacían falta, cambiar las villas por barrios, construir la vida cotidiana de nuestra gente haciendo”. En ese sentido, sostuvo que “el tricentenario nos va a dejar un gran legado" y anticipó que este jueves a las 19, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, presentarán "el legado de obras". "Y no cualquieraprosiguió Javkin, sino un plan de obras que tiene un objetivo: posicionar a Rosario como un pueblo económico, productivo y turístico en la región y en todo el país”.

“Ahora podemos decirle a todos que vengan, que vuelvan; y si cada vez viene más gente, nuestra ciudad, su economía y su trabajo van a crecer, y lo va a hacer con recursos genuinos”, mencionó Javkin, al tiempo que valoró que “el gran legado del tricentenario va a ser ese, devolvernos la grandeza y mirar al futuro como la gran urbe que somos, para que quienes vengan digan que llegaron a la ciudad más linda del país y quieran volver". Y agregó: "Y que cada vez nuestra gente, desde el que vende flores en un rincón de Rosario cada día que se conmemora algo, hasta cualquier emprendedor o trabajador o comerciante o industrial, sienta que el tricentenario fue una gran apuesta al desarrollo y al crecimiento de esta Rosario, la que enfrenta todo y la que nunca se rinde”.

La ciudad de la bandera

Por último, el titular del Ejecutivo destacó: “Esa es nuestra historia. Eso somos, una ciudad con orígenes sencillos, no organizados, pero fundamentales; la ciudad que no esperó órdenes de nadie, ni pidió permiso para ser grande; la ciudad donde se izó la bandera contra la orden de no hacerlo; la que siempre enfrentó los desafíos más grandes y siempre, absolutamente siempre, pudo con ellos. Como cuna de la bandera, a esta ciudad la van a encontrar todos los días honrando a nuestro prócer y su legado, digna tierra donde se creó la mayor insignia patria, digna tierra de Belgrano”.

Del acto conmemorativo e izamiento de la bandera participaron, además, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schuck; la ministra de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Susana Rueda; la ex intendenta y diputada nacional Mónica Fein; el senador provincial Ciro Seisas; legisladores nacionales y provinciales; el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi; el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, y demás miembros del gabinete municipal; concejalas y concejales de la ciudad; el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín; el jefe de la Guarnición Aérea Rosario y director del Liceo Aeronáutico Militar, comodoro Roberto Francisco Saravia, e integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Estuvieron presentes, además, miembros del Centro de Soldados ex-Combatientes de Malvinas; representantes del Poder Judicial, del cuerpo consular acreditado y de fuerzas vivas de la ciudad; intendentes y presidentes comunales del área metropolitana, así como de la Universidad Nacional de Rosario, entre ellos el rector Franco Bartolacci, y de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, entre otros.