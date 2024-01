Jardines maternales en Rosario: crisis, precios elevados e incertidumbre

Los jardines maternales cumplen un rol esencial a la hora del cuidado y la enseñanza de las infancias. Son fundamentales para aquellos padres y madres que por diversas cuestiones, como lo es cumplir un horario laboral, deben dejar a sus hijos en estas instituciones. Hasta el momento los valores de una jornada de 3 horas se alzan a los $70.000, aunque todavía hay incertidumbre con respecto a los costos del ciclo lectivo que comienza en marzo. Desde distintas instituciones manifestaron tener cupo lleno y lista de espera pero que con la crisis económica no saben si todos van a comenzar.

Con respecto a la deserción, Castiello manifestó: “Hasta ahora no dejaron de venir chicos, pero nosotros trabajamos con mucha gente que es de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un reintegro del arancel. Eso para los papás es un desahogo importante ”.

Sobre la incertidumbre añadió: “Hasta ahora no sabemos qué va a pasar con la gente en marzo cuando se encuentre con las nuevas cuotas”.

En este sentido, desde Espacio Kinder, revelaron: “Los padres nos comparten su preocupación para el ciclo lectivo próximo, sus inquietudes son por el tema económico principalmente”.

Desde esta última institución también comentaron que algunos papás están pidiendo más flexibilidad en cuanto a las cuotas de la matrícula. La autoridad consultada por La Capital, indicó: “No damos becas que bajen el monto de la cuota porque se necesita el dinero para todo lo que tenemos que mantener en cuanto a gastos económicos”.

Los jardines dedicados a las primeras infancias de la ciudad ejecutan el incremento de sus cuotas en base al aumento salarial docente. En estas instituciones informaron atravesar una situación “complicada y compleja” vinculada a lo económico donde se encuentran ante la situación de que con precios elevados, algunos chicos pueden dejar de asistir. Se proyecta que con los aumentos, el ciclo lectivo en marzo comience con cuotas de $70.000 como mínimo en jardines de la zona céntrica.

“Se está haciendo cada vez más difícil pagar los sueldos. Por ejemplo, Sadop envía un aumento de un 35% o 40% y no lo podemos trasladar entero a la cuota. Entonces terminamos perdiendo plata porque tenemos que pagar los sueldos con un importe mayor pero sin haber aumentado la cuota con la misma proporción”, resaltó en este marco la presidenta de la Asociación de Jardines Particulares de Rosario, Marcia Di Santo.

El centro es la zona más cara. En el norte de Rosario hay cuotas de $45.000, y en zona oeste se manejan valores de $15.000 porque la gente no puede pagarlo. En esos casos se pierde mucho dinero, a un nivel que no conviene mantenerlo abierto. "Entendemos que no podemos matar a los papás con los aranceles que deberíamos cobrar, se hace muy difícil sostener esto. Es muy complejo, por esto han cerrado varios jardines”, expresó Di Santo.

En La Bruja Maruja, jardín maternal ubicado en Avenida Pellegrini, destacaron: “No estamos seguros con respecto a los chicos que se anotaron para el ciclo lectivo 2024. No tenemos certeza si todos van a comenzar. Si alguno de los padres se queda sin trabajo quizás no los puedan mandar”.

Y continuaron: “Hubo varios que han cerrado durante la pandemia y ahora últimamente con la crisis económica también. Los jardines se mantienen únicamente con la cuota de los padres, es muy difícil sostener una estructura así. Son niños pequeños que necesitan más maestras por salita”.