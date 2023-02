Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la zona de Remanso Valerio

Damián tiene 18 años y ayer cerca de las 14 se metió en el río para refrescarse. "Yo estaba en la orilla y le dije que no sabía nadar. Él se metió y en un minuto la correntada se lo llevó", contó a Romina, la novia del joven, a El primero de la mañana , de LT8 .

"Hasta ahora no se sabe nada, hay dos buzos y todavía no encuentro respuestas. Mi hijo no aparece, quisiera que manden más gente", señaló la madre del chico desaparecido en el río.