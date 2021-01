Fuerte reclamo de trabajadores del Sies por el estado de las ambulancias

"Protestamos por las condiciones de trabajo. La flota de ambulancias del Sies no está en condiciones de atender la urgencia y la emergencia médica. La mayoría de los móviles tienen problemas mecánicos, o no tienen aire acondicionado. Muchas veces vamos a cumplir tareas con equipos de protección, con 40 grados de temperatura, y es imposible trabajar así en jornadas de 24 horas. Eso perjudica no solo al paciente sino al personal de la ambulancia".

"Además de que se reparen los móviles, que calculamos unos 15 en esas condiciones, estamos denunciando que se contratan ambulancias privadas cuando nos dicen que no tienen plata para reparar los móviles", amplió el gremialista.

En tanto, Diego Ainsuain, dirigente de Siprus, se mostró enfático al señalar que “el sistema de emergencia en la provincia es un desastre: neumáticos rotos, puertas bloqueadas, insumos limitados, infraestructura dañada: motores y demás”.

El referente del Siprus incluyó en su reclamo un lugar de descanso para el personal de guardia, aumento salarial acorde a la inflación y el pago de un adicional que no se cumple.