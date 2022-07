Fue dado de alta el joven rescatado de la casa derrumbada en Alberdi

A Facundo le dieron el alta y ya está en su casa. "De ánimo está espectacular", contó su padre, Roberto, este miércoles a la noche, en diálogo con Telefé Rosario.

Roberto revivió los momentos de incertidumbre tras enterarse que su hijo había quedado atrapado por el derrumbe. Con gran emoción dijo: "Estuvo seis horas entre los escombros. Yo estuve cerca del lugar. Pero no me acerqué demasiado porque no quería molestar a las personas que estaban trabajando".

"Llegamos y nos encontramos con todo el despliegue que había por el operativo de rescate. Estaban en el lugar unos amigos que nos contuvieron y nos dijeron que Facundo estaba hablando. Fue un gran alivio", recordó.

Y agregó: "Los bomberos me decían que esté tranquilo porque Facundo estaba bien, que los miraba desde adentro".

Reveló también las sensaciones que vivió cuando lograron rescatarlo: "Fue una alegría indescriptible. Cuando salió lo vi bien, estaba en camilla, con máscara de oxígeno y un cuello ortopédico. Lo trasladaron a una carpa y después lo llevaron al Heca. Yo recién lo pude ver el lunes al mediodía, y él me calmó a mi".

Roberto aseguró que ahora puede "descansar, pero no del todo. Todavía nos despertamos varias veces de noche. Pero ahora lo único que quiero es estar con él y contenerlo".

Por último, contó cómo sigue la recuperación de Facundo. "Ahora tiene que hacer reposo y tomar unos medicamentos que le dieron en el Heca. En unos días se realizará unos controles y después veremos cómo avanza. Tiene golpes importantes pero de a poco se irá recuperando", precisó.