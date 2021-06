Expertos sugieren cierres intermitentes de actividades para amesetar los casos

Ex ministros

Sobre esta base y pensando en el lunes que viene, los ex ministros de Salud, Miguel Cappiello y Miguel González, al igual que otros expertos consideraron que la intermitencia de estas etapas son una herramienta válida para ver si se logra achatar una curva que exige al extremo las camas críticas.

“Habría que disponer de una mayor vacunación”, le dijo ayer Cappiello a La Capital . En rigor, el parte del Ministerio de Salud santafesino indica que se colocaron 931.733 dosis, de 1.072.700 vacunas disponibles.

El ex ministro también sugirió más testeos para encontrar más casos con el fin de aislar nuevos contagios. “La gente esta muy cansada y los problemas económicos persisten, pero mantendría todas las restricciones que se puedan a ver si se amesetan los casos y podemos incorporar los chicos al sistema educativo presencial, algo fundamental”, indicó Cappiello, para precisar: “Aconsejo desde el lunes seguir con estas medidas, con bares con restricciones, servicio doméstico y habilitaría los deportes individuales sin contacto al aire libre. Todo esto depende de cómo lleguemos hacia el fin de semana”.

reloj.jpg Horas de definiciones. A partir del lunes que viene deberían regir nuevas disposiciones tanto a nivel nacional como en la provincia. Sebastián Suárez Meccia

Su par y colega como titular de la cartera de Salud durante el socialismo, Miguel González, aclaró que los resultados se verán dentro de 15 días, para recién allí confirmar si existe una baja de contagios. “Ayuda que se siga restringiendo por un tiempo lo que tiene más incidencia, como son las reuniones sociales, y se podría ensayar una vuelta a la presencialidad escolar en forma parcial. Está claro que cualquier cosa que aumente la circulación no será buena. Lo que ha comenzado esta semana es razonable. Si esto parece ser lo posible habría que continuar con este formato”, apuntó González.

Como referente de la salud privada rosarina, Carolina Subirá trazó un panorama complejo para el mes que comienza. “Todo lo diagnosticado en el último mes, estos 800 a 1.000 casos que hemos tenido a diario es factible que en junio muchos estén internados. El primer indicio que necesitamos es que haya amesetamiento y si hay una baja considerable, mejor. La tasa de ocupación sigue alta, tal vez mejoren otros datos epidemiológicos a partir de la segunda mitad de junio”, destacó.

Malabares

La profesional se mostró preocupada de que si se abren mucho las actividades se aumente la circulación y por ende crezcan nuevamente los contagios. “Son malabares que se hacen para asignar camas versus los malabares económicos. Peleamos por darle a una persona la opción de respirar y de vivir. El criterio en esos momentos tan complejos, es al derecho a la vida”, subrayó.

En cuanto a lo que viene, Subirá hizo votos para que se opte por medidas intermitentes, programadas, con cierres y aperturas preanunciadas, de corta duración y con fuerte control en la circulación. “Los cierres prolongados empobrecen y los muy cortos sacrifican la economía. Hay que explorar algo intermitente y ver si responde a las necesidades de nuestro país”.

Restricciones, control Restricción de circulación. Controles. Pandemia. Covid-19. Coronavirus. Foto: Virginia Benedetto/La Capital

El fondo de la cuestión es ganar tiempo para descomprimir el sistema de salud, liberar camas y que lleguen más vacunas. “En esta carrera contra el tiempo, deberá pensarse en plazos cortos, eficientes, informados, intermitentes y controlables”, resumió.

El directivo del Colegio de Médicos de Santa Fe, Carlos Alico, también consideró que las restricciones “no son la única opción, pero sí es un camino que se debe adoptar para bajar los casos en un contexto donde se debe combatir la pandemia pero también la epidemia económica, familiar y social. Necesitamos oxigenar el sistema de salud. Una de las estrategias es abrir y cerrar, acciones con fecha límite para que se sepa con claridad qué se puede hacer y qué no”.

Vacunar, es la tarea

Otro ex ministro de Salud, José Luis Imhoff, puso el eje en el ritmo de vacunación e hisopados para reducir los contagios. “Las restricciones son relativas, porque en esto no hay magia. Con una vacunación intensa bajarán los casos y con rastreos se pueden bloquear los focos. “En el medio de todo esto, veo mucha gente con ataques de pánico y lo que no podemos hacer es cambiar una cosa por otra. Con vacunas y más vacunas, lo demás es secundario”, resumió Imhoff.

vacuna .jpg La ex Rural y los vacunatorios municipales estarán inactivos hasta que lleguen más dosis.

Por su parte, la decana de la Facultad de Medicina de la UNL, Larisa Carreras, consideró que “hay que analizar sobre el fin de esta semana el impacto del confinamiento, la disponibilidad de camas, seguimiento de casos y testeos. Una vez que esté este diagnóstico, la herramienta de lo intermitente, pensado como una válvula que abre y cierra es válida y puede resultar una posibilidad en este momento de la pandemia”.