"Está claro que es un abusador y un violador", dijo la joven atacada sexualmente en Maipú al 2200

"Está claro que es un abusador y un violador, que es lo que trató de hacer conmigo". Así se refirió Gimena Corral al hombre que está detenido acusado de atacarla sexualmente en la puerta de entrada de un edificio de Maipú al 2200 el pasado 7 de julio.

La médica rosarina que es la protagonista del video que causó una gran conmoción y que difundió Fiscalía dijo que está "empezando a sentir alivio" porque sabe que el agresor "está detenido. Yo no sé su identidad. No lo había visto jamás".

"Creo que me quería llevar a una construcción que hay al lado del edificio del video para terminar su objetivo, que era violarme. Por el estado en el que estaba no pudo, me llevó de nuevo ahí y me pegó con bronca", agregó.

Gimena asegura a medida que avanza la causa va "empezando a sentir un poco de alivio", pero asegura que todavía no pudo "reconstruir toda la historia. Sólo sé lo que muestran las cámaras. La del edificio y la del bar que muestra cómo salgo. Son imágenes de las 12 y de las 12.35. La parte del medio no la puedo reconstruir. Me acuerdo de estar poniéndome la campera y después nada más".

A la hora de repasar los hechos de esa noche, dijo: "Iba a buscar a mi novio a un bar de la vuelta. No estaba borracha. Así hubiera tomado de más, no dejo de ser víctima. No era resaca lo que tenía cuando me desperté. Era una nube que sigo teniendo al día de hoy. Por eso digo que me drogaron".

Gimena también contó que luego de que se difundiera el video de la agresión una chica le escribiéndole que "lo reconoció en las imágenes y que sufrió un ataque tres días después de lo mío".

También sostuvo: "Supongo que habrá muchas mujeres más. Por lo que se ve en el video, no creo que sea sólo un ladrón. Está claro que es un abusador y un violador, que es lo que trató hacer conmigo".

La médica rosarina remarcó que accedió a difundir el video para que "nadie pase por lo mismo" que ella, y reveló que un vecino del edificio donde sufrió la agresión le salvó la vida: "Un vecino del edificio me salvó la vida. Porque después de la agresión quedé tirada boca arriba, inconsciente y vomitando. Al verme tirada ahí llamó al Sies y a la Policía y me trasladaron al hospital".

En ese sentido, se quejó de la atención que recibió. "Tanto el traslado al hospital como el trato fue malísimo. Eso me llevó a estar dos meses negada. Cuando me desperté en el hospital di el teléfono de mi mamá, y le dijeron que tenía un coma alcohólico. Yo estaba toda sucia, con sangre en la cara. Preguntaron si me habían violado y dijeron que no sin hacerme ningún examen de ese tipo ni toxicológico".