Es peruano, se recibió en la UNR y hoy es el director del Carrasco

En el medio de las discusiones sobre arancelar salud y educación pública para extranjeros, aparecen historias como la de Pietro Belletich (62), médico cardiólogo oriundo de Piura (Perú) que se recibió en la Universidad Nacional de Rosario y es director del Hospital Carrasco desde el año pasado. También estuvo al frente del Hospital Provincial, el Policlínico San Martín y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar).

Belletich llegó a Argentina para estudiar medicina a través de una beca de intercambio entre Argentina y Perú.

"Vine en 1975. De Perú veníamos estudiantes para distintas carreras de grado y desde aquí iba gente del Instituto Balseiro a trabajar en generación de energía", narró.

Su destino estaba en La Plata, pero un hecho "fortuito" rumbeó al médico hacia Rosario (ver aparte).

"En el convenio, el gobierno peruano me exigía que regresara para trabajar durante un año en medicina rural. El Estado argentino me dio un plazo de ocho años para terminar la carrera, anulándome la visa de estudiante en caso de que no rindiera alguna materia", comentó Belletich, que se recibió el 23 de marzo de 1983.

A pesar de que su familia lo ayudaba con giros de dinero, algunas veces tuvo que trabajar en la informalidad para pasar los meses complicados, ya que la visa no le permitía tener empleo formal: "He voceado diarios, fui barman y lo más estable fue recepcionando autos en una cochera".

Con título bajo el brazo, casado con una santafesina y con dos hijos, volvió a Perú, donde llegó a ser responsable de Epidemiología de la provincia de Piura. Aunque, a pesar de ello, decidió volver al país.

"Cuando volví a mi país, me sentí extranjero", se sinceró el cardiólogo, a lo que agregó: "Extrañaba Argentina, me habitué a vivir acá. Y me volví a sabiendas de que tenía que empezar de nuevo y que en Perú había hecho carrera dentro del ministerio".

Salud pública

Tras la discusión en torno a la posibilidad de arancelar la salud pública para extranjeros, Belletich consideró que sería bueno lograr una discusión de fondo sin dejar de lado las necesidades de la gente.

"El debate es si nosotros queremos una salud desde el punto de vista mercantilista o si tenemos una visión más integral, donde decimos que es un derecho inalienable", contempló.

A ello, añadió: "Se puede dar una discusión importante donde se firmen convenios internacionales de reciprocidad entre países para que nadie quede desvalido de salud. No debemos perder el principio de asistencia, de ética y de humanidad que tiene la salud. Si perdemos eso, estamos perdiendo la brújula".

Educación libre

Belletich, quien hizo su carrera aquí, opinó que sería "excelente" que los estudiantes extranjeros "devuelvan algo" tras recibirse.

"Me parece que el pueblo argentino hace un esfuerzo al momento de pagar la educación pública, tanto de argentinos como de cualquier extranjero que viene a formarse a nivel público", estimó.

Sobre ello, propuso: "Quienes vengan a formarse pueden trabajar un año en zonas donde es complicado conseguir profesionales que vayan. En el caso de la medicina, hay localidades donde no se encuentra a nadie que quiera establecerse. El Estado puede hacer un sorteo para designar localidades del interior".

Consultado sobre qué les recomendaría a los estudiantes extranjeros en la ciudad, dijo: "Que no renuncien a sus principios y que hagan el esfuerzo por la carrera, porque están comprometidos con dos naciones: su país de origen y el que los ayuda a formarse como profesionales". El cardiólogo peruano con corazón rosarino cerró con una reflexión hacia ellos ya que, alguna vez, estuvo en el lugar de estudiante: "Tienen que dar lo mejor de sí. Para eso, les doy una frase que es de mi hermana: yo doy lo mejor de mí en cada una de mis acciones. El resto viene por añadidura".