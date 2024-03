Elecciones en el Colegio de Médicos: una nueva lista hace fuertes críticas a la actual gestión

"El Colegio de Médicos de Rosario tiene un estatuto antiguo y desactualizado. Eso permite elecciones no transparentes, lo que sigue afectando la actividad laboral de los médicos y de la población", señala con firmeza Leonardo Waron, uno de los referentes de la lista Nuevo Colegio que se presentará en los próximos comicios que se realizarán el miércoles 10 de abril y el jueves 11.

"Esta lista surge como respuesta a una crítica situación que atraviesa el ejercicio de nuestra profesión, ante la cual las actuales autoridades de la 2da circunscripción del Colegio de Médicos no han actuado aún ni han dado propuestas de solución. En muchas oportunidades hemos sido algunos de nosotros quienes, con preocupación, hemos acercado diferentes iniciativas para mejorar nuestras condiciones de trabajo y, salvo escasas excepciones, sistemáticamente han sido desestimadas", señalan los integrante de Nuevo Colegio en un comunicado.

Los puntos que se le cuestionan a la actual gestión no son pocos: desde la existencia de certificados médicos falsos hasta individuos que ejercen con identificación que no es genuina, situaciones sobre las que "no se sabe si se han tomado medidas".