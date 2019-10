El padre del acusado pidió disculpas

Ante la trascendencia que tomó el fallecimiento del policía Marcos Di Fazio, la familia del detenido Matías E. salió a pedir disculpas públicas, y dejó abierta la posibilidad de juntarse con el círculo más íntimo del agente fallecido. "Mi hijo no salió a matar", expresó Juan, padre del acusado, en contacto con Radio 2. Y dejó traslucir que, si lo encuentran culpable, "tendrá que pagar".

"Mi hijo nunca tuvo ni una multa por estacionamiento, es un hombre de bien, trabajador y familiero", destacó angustiado el papá de Matías E.

Y comentó que a los seis meses de edad de su hijita, que ahora tiene nueve años, se hizo cargo de ella porque su mamá la abandonó.

"No sé lo que pasó, en qué pensó mi hijo", confió Juan. "Me imagino lo que está pasando la familia, pero también pienso en mi familia y estamos preocupados", remarcó. "Me gustaría más adelante reunirme con ellos (los Di Fazio) y pedirles disculpas personalmente", se sinceró.