El Mercado de las Artes debutó a pleno sol y con público toda la jornada

El paseo que se instaló sobre la ex Aduana se repetirá cada mes. Hubo ventas y participó casi un centenar de artistas

La bajada Sargento Cabral, las veredas de edificio de la ex Aduana e incluso el rincón de las escalinatas que desde la avenida Belgrano suben hasta el recodo de calle Urquiza se convirtieron este domingo en el escenario donde casi un centenar de artistas de la ciudad pudieron mostrar sus obras, trabajar a la vista del público e incluso, vender alguna de sus piezas. Así el Mercado de las Artes , un espacio que la Secretaría de Cultura lanzó como prueba piloto y se propone sostener al menos una vez al mes, tuvo un debut exitoso, acompañado de una jornada de sol y de un ir y venir continuo del público que circuló por la costa central.

“Para los artistas poder tener contacto con la gente es vital y vender es la única forma de poder vivir del arte, que es a lo que muchos aspiran”, contó Carlos Barocelli, artista y coordinador del espacio que promete replicarse a partir de ahora por lo menos una vez al más.

“La idea es poder replicarlo, quizá no tan sobre el final de mes, sino más en el inicio, pero poder hacerlo en forma mensual para que el espacio quede instalado”, dijo Barocelli a La Capital y admitió que a diferencia de lo que sucede con los mercados de arte de otras ciudades “la ventaja en este punto de la ciudad es que es un lugar de tránsito constante de público, que no requiere tiempo para instalarse y que la gente lo conozca, y la muestra de eso fue hoy no dejó de pasar gente en forma constante”.

Alta convocatoria

La convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura fue abierta y gratuita y si bien para este mes se había cerrado y se esperaba la presencia de unos 60 participantes, ese número se superó ampliamente y fueron casi 90 los expositores.

“Desde la Dirección de Gestión Cultural trabajamos en la infraestructura para que estuvieran las mesas, los gazebos y todo lo necesario para que pudieran mostrar su trabajo, pero la verdad es que a último momento siguieron comunicándose muchos artistas que hoy vinieron con su silla, su caballete y su trabajo”, señaló el coordinador del espacio.

Así en el recorrido se instalaron quienes trabajan con óleo, acrílico, acuarela, grafito, serigrafía y grabado, además de otras técnicas como ilustraciones digitales, caricaturistas y retratistas, artistas que trabajan el pequeño formato y el hiperrealismo y los que se desarrollan en el espacio público como “urban sketchers” o también graffiteros.

De hecho, para muchos de ellos y sobre todo las mujeres, el mercado es el cierre de una serie de muestras y actividades que se realizaron durante marzo en centros de distrito y espacios de Cultura.

La posibilidad de vender

Si bien la idea es que tenga una frecuencia mensual, Barocelli aclaró que no se trata de una feria como las que se sostienen cada fin de semana. “Es diferente y el artista no es un feriante”, señaló.

Así y todo, remarcó “la importancia de sostenerla” como espacio de encuentro y también como “un lugar que le da a los artistas la posibilidad de vender su obra”.

Es más, Barocelli indicó que en este primer día “se vieron algunas ventas y hay gente consultando precios de obras”, siempre señalando la variedad de los precios que se puede encontrar, ya que “las piezas de arte tienen un valor muy variable y ciertamente cada artista ofrece su trabajo al precio que estima conveniente, eso también es lo lindo del mercado, que además se luce en un espacio hermosísimo de la ciudad como es el de la ex Aduana”.