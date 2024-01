El gobierno ahora le pone límites a la venta de medicamentos fuera de farmacias

Según indicó el Ministerio de Salud, "como resultado del diálogo con los distintos sectores, se avanzó en la definición de las especificaciones sobre la prescripción de medicamentos y su comercialización".

El nuevo decreto otorga a los profesionales de la salud facultades para prescribir especialidades medicinales y establece que deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta y podrán sugerir una marca comercial. En tanto que el farmacéutico "tendrá la obligación, a pedido del consumidor, de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto".

En cuanto al expendiendo de medicamentos en establecimientos que no sean habilitados como farmacias, que había generado reclamos por parte del sector tras la publicación del DNU 70/2023, el nuevo decreto especifica que la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre "estará limitada a los antiácidos y analgésicos".

A tales efectos, y con carácter previo a la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, dichos establecimientos deberán presentar documentación específica que acredite su derecho sobre el inmueble, de acuerdo con la legislación vigente, y una póliza de seguro que cubra riesgos de venta de productos farmacéuticos por una suma asegurada mínima equivalente a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos, vitales y móviles. También, contar con un espacio para almacenar las especialidades medicinales, separado e independiente de otros productos comercializados por el establecimiento, resguardado bajo llave y que reúna las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas conforme las especificidades que determine la autoridad de aplicación.

Por otra parte, los medicamentos de venta libre en establecimientos que no sean farmacias deberán encontrarse de modo tal que el público no pueda acceder directamente a las especialidades medicinales y fuera del alcance de los niños, debiendo ser entregados por un dependiente del establecimiento.

El decreto publicado hoy añade que se encuentra prohibida la comercialización de las especialidades medicinales a menores de 18 años y que queda prohibido el fraccionamiento del envase primario y secundario en todos los casos. Según el nuevo decreto, la autoridad competente podrá establecer por vía reglamentaria otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas en el primer párrafo conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas.

En Santa Fe

El DNU de Milei permitía en un primer momento la desregulación total de los puntos de venta de medicamentos por lo que cualquier comercio quedaba en condiciones de dispensar fármacos de venta libre. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe eso no será posible ya que sigue en vigencia la ley provincial que regula el ejercicio profesional de este rubro de la salud (ley 2287) y que no ha sido derogada.

Todo medicamento debe ser adquirido en farmacias "donde cuentan con la recomendación de un profesional que cumple un rol sustancial en el sistema de salud", dijo a La Capital la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Claudia Varela.

"En cuanto a la desregulación de actividades de las farmacias y rol del farmacéutico el DNU no es aplicable en Santa Fe", expresó, porque para eso se debe dejar sin vigencia la ley anterior, algo que acá no ocurrió. Aunque sí pasó en otras provincias.

Los farmacéuticos santafesinos, en rigor, se están reuniendo desde la semana pasada con legisladores provinciales para que "bajo ningún punto de vista" permitan cambios en la venta de medicamentos en Santa Fe, más allá de lo que plantea el DNU. "Estamos teniendo buena aceptación a nuestro planteo: pedimos que se defiendan el rol profesional del farmacéutico que estudió muchos años y se formó para asesorar y acompañar al paciente", dijo Varela.

El DNU, tal como fue presentado en un primer momento, "devalúa el papel de los profesionales" ya que entre otros puntos permite que la farmacia trabaje sin director farmacéutico presente "lo que nos parece inadmisible", agregó.

La queja de los farmacéuticos, que se hizo oír, era porque ciertas drogas se podrían vender en cualquier lugar (kioscos, supermercados, mercerías o comercio del rubro que sea) y de ese modo "se pierde el control estricto que existe desde que el medicamento es elaborado, va a las droguerías y allí se distribuye en farmacias". Esto posibilita el denominado mercado en negro "poniendo en riesgo la salud de la población" pero también la automedicación, el uso irracional de fármacos y hasta el tráfico de drogas, alertaron los profesionales del rubro.

Colegios de Farmacéuticos de todo el país advirtieron que la pretendida baja de precios de medicamentos que pregona el DNU de Milei no es tal: "La farmacia no fija el precio, lo hacen los laboratorios productores", aclararon.

Un tema serio de salud

La presidenta del colegio profesional de Rosario agregó: "No podemos pensar que la venta de medicamentos quede por fuera del control del propio Ministerio de Salud. En toda farmacia las personas pueden consultar, recibir un consejo de un profesional, nosotros conocemos a los vecinos y somos referentes en muchos barrios. Los medicamentos de venta libre no son inocuos, tienen esa categorización porque están destinados a mejorar afecciones menores con una cantidad de droga que es más pequeña que en otros fármacos, por eso se pueden vender sin receta, pero eso no significa que no tengamos que poner un límite o dejar de asesorar a quien lo compra".

"¿Quién va a controlar que alguien se lleve diez blisters de un determinado fármaco si lo saca de una góndola del supermercado? Están fomentando una mal interpretada libertad que pone en riesgo la salud de las personas, es muy serio", enfatizó Varela, con preocupación.