El documental que revive el caso Pira: "A nivel sociedad no está cerrado, necesitamos respuestas"

La causa prescribió en 2014 y Pira está libre. "Hará unos diez días lo vieron en el centro. Está libre, es un ciudadano más . Este caso no está cerrado a nivel social. Necesitamos respuestas. Queremos saber qué pasó, que pasó por su cabeza. Que diga, que hable ", sostiene el director José Luis Espeche. Además, agregó: "¿ Cómo hizo para fugarse con 21 años, quienes lo ayudaron, quien es el papá ? Son preguntas inconclusas, grandes interrogantes. Tenemos fotos actual de él que no podemos mostrar porque invaden la privacidad".

La idea de empezar este proyecto nació hace un año, cuando Espeche notó que no había ningún documental sobre aquella historia. "Fue un trabajo de investigación, hablar con ambas familias, encontrar a los testigos, buscar material de archivo", señala el director. Rescatar del olvido la tragedia que sucedió en 1997 fue un trabajo arduo: encontrar a las personas que estuvieron implicadas, desempolvar los recuerdos y el dolor, reactivar la indignación sobre un caso que no conoció la justicia. "Es duro abordar este tema, pero lo tenés que hacer. No es lo mismo que hacer otra temática. Estás hablando con el dolor de la gente", afirma Espeche.