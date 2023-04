El deporte inclusivo ganará el 23 de abril las calles de Rosario

Norberto Catalano hace más de 20 años que se dedica a incentivar el deporte en personas ciegas o disminuidas visuales . Creó la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos (Ardec) y anunció que el 23 de abril se realizará la carrera 15 K para videntes y no videntes. Además, en ese marco también tendrá lug ar el 5º Campeonato Argentino y la 1ª Copa Sudamericana de carrera 10 kilómetros en ruta para personas ciegas y disminuidas visuales.

289303500_3536777333215776_7177535384551535497_n.jpg

Estas actividades se realizan con el objetivo de juntar fondos para sostener la iniciativa “Paseo a Ciegas”, que consiste en prestar bicicletas dobles (tandem) los domingos, en la Calle Recreativa.

"Estas bicicletas sirven para quien quiera usarlas, en el horario de la Calle Recreativa. No es solo para los ciegos”, aclaró Catalano quien copió la idea de México, para que los ciegos puedan andar en bicicleta.

Ardec cuenta con bicicletas tandem en dos puntos de la Calle Recreativa: San Martín y Ayolas (que se guardan en la iglesia San Antonio) y en Puerto Norte, que se conservan en el hotel de ese lugar. “Teníamos un tercer puesto más en el Enapro, pero no pudimos conservarlo porque no logramos que alguien nos haga un cobertizo para guardarlas, una lástima”, se lamentó.

“Con la carrera de 15 kilómetros juntamos los fondos para arreglar las bicicletas o reponerlas si hace falta y así muchos puedan usarlas los domingos por las calles”, contó.

337420888_219564890653289_1893649550904239875_n.jpg

Salir adelante

Catalano nació en Chivilcoy (provincia de Buenos Aires), en 1948. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se graduó de contador. “A los 17 años me dijeron que me iba a quedar ciego y por eso me apuré para terminar la carrera”, confesó el hombre, a quien le diagnosticaron una enfermedad congénita, llamada retinosis pigmentaria, que lo dejó sin vista.

A pesar de la disminución visual que comenzó a percibir, se casó y tuvo cinco hijos. Además, trabajó como profesor en la facultad y en Techint, hasta 1997, año en que quedó ciego.

“Empecé a pensar qué podía hacer como ciego y por eso estudié mediación en Rosario”, donde vive actualmente.

“Cuando empecé a asistir a la escuela Braille me di cuenta de que había muchos adultos ciegos que no hacían ningún deporte y propuse salir a la calle y correr en el parque Urquiza, y así nació la idea de hacer deportes”, relató el hombre que años después creó una asociación dedicada a impulsar la actividad física en personas con problemas visuales.

“Hacemos atletismo, natación, fútbol, ciclismo y hasta tuvimos judo”, describió. “El deporte es una herramienta clave para la rehabilitación psíquica, física y social de la persona con discapacidad visual”, subrayó Catalano, que lo experimenta en su propia vida.

En una charla TEDX que dio en la ciudad, en 2012, manifestó públicamente: “Ser ciego no es estar totalmente invalidado”. El hombre se dio cuenta de que todo iba a depender del esfuerzo que tendría que poner para lograr lo que se propusiera, y así confesó que consiguió “cierta libertad que las personas con vista a veces están atrapadas. Por ejemplo, soy libre del color de la piel, o de la forma del cuerpo del otro, en cambio cuando conozco a otro me impacta la voz, la amabilidad, lo que tiene adentro”.

Y luego de reconocer que pasó por “bajones” en su vida, descubrió que “las cosas más importantes se hacen con los ojos cerrados: pensar, reír, llorar, amar y orar”.