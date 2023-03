El calor obliga a suspender las clases en muchas escuelas

Hay algunas en las que hay poca presión de agua o no andan los ventiladores. El gobernador afirmó que "hay que dar clases donde se pueda"

Ventiladores y heladeras que no funcionan en el comedor de la escuela de Barrio Las Flores.

La idea del Complejo Gurruchaga de convocar este a lunes a los alumnos de la primaria a ir en malla para poder refrescarse en los recreos y dar batalla a la insoportable ola de calor, no fue suficiente. La misma escuela, avanzada la mañana, suspendió las actividades en el nivel secundario hasta el miércoles y no fue la única. En varias se redujeron actividades: en Las Flores, delegadas denunciaron que en medio de la ola de calor y en un comedor donde "no funciona un solo ventilador" se les dio de comer a los chicos guiso de arroz y lentejas, y en Villa Gobernador Gálvez, además de la falta de agua, en un colegio se desplomó un techo.